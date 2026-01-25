Dos hermanos heridos, uno grave, en un tiroteo en una vivienda de Zaragoza

Los detalles A su llegada al inmueble, la Policía encontró a una mujer con disparos en el vientre y a un hombre con una herida en una de sus piernas, siendo ambos trasladados de urgencia a centros hospitalarios de la ciudad para ser atendidos de las lesiones sufridas.

Un hombre y una mujer han resultado heridos por arma de fuego, ella de extrema gravedad, en un tiroteo registrado la pasada noche en un inmueble de viviendas ubicado en el Parque Goya de Zaragoza. Según informa la Dirección General de Policía, la alerta fue dada sobre las 21.45 horas de la jornada de ests sábado a través de varias llamadas hechas al servicio de emergencias policiales para informar de posibles disparos en la referida zona de la capital aragonesa.

A su llegada al inmueble, los agentes se encontraron a una mujer herida en el vientre por disparos y a un hombre con una herida en una de sus piernas, siendo ambos trasladados de urgencia a centros hospitalarios de la ciudad para ser atendidos de las lesiones sufridas.

Las víctimas son dos hermanos de mediana edad y los presuntos autores de los hechos varias personas que se bajaron de una furgoneta y de un coche ante el inmueble y accedieron al portal para cometer la agresión.

Posteriormente, tras el tiroteo, los supuestos autores de los hechos huyeron en sus vehículos. Las fuentes policiales citadas han destacado que el Grupo de Homicidios de la Comisaría de Zaragoza ha iniciado ya las investigaciones sobre el terreno para tratar de esclarecer las causas de los hechos y detener a los autores de la agresión.

Fuentes del servicios de emergencias del 112 Aragón han informado a su vez que la mujer herida permanece en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza con pronóstico reservado tras ser intervenida, mientras que el hombre se encuentra ingresado en la planta de traumatología del Hospital Clínico y no se teme por su vida.

