Crean la 'Plataforma onubense de afectados por el accidente de Adamuz' para canalizar las actuaciones judiciales

Los detalles Algunos de los afectados han decidido dar un paso más allá en la búsqueda de justicia y han creado esta plataforma que lidera un abogado onubense.

Trenes en Adamuz
Algunos de los afectados por la tragedia de Adamuz han decidido dar un paso más allá en la búsqueda de justicia y han creado en Huelva la 'Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz'.

Se trata de una plataforma liderada por un abogado onubense con el principal objetivo de canalizar las actuaciones judiciales para así garantizar que se depuran las responsabilidades.

Además, también desde la Junta de Andalucía se exige al Gobierno una actuación clara e inmediata para esclarecer lo ocurrido. Hace una semana, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, defendió que hay que revisar toda la red ferroviaria.

De momento, en Adamuz continúan los vagones custodiados por personal de seguridad las 24 horas del día hasta que sean trasladados, que se calcula que será en las próximas horas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calcula que para el próximo 2 de febrero ese tramo de vía que une Madrid con Andalucía podría volver a abrirse.

Por otro lado, los precios de los vuelos han subido hasta un 300% respecto a sus tarifas habituales tras el accidente de Adamuz. En concreto, algunas rutas hacia Andalucía desde Madrid han registrado encarecimientos de más del 200% en cuestión de horas.

