Prisión provisional para los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula

Los detalles Uno de los arrestados, que ha confesado el asesinato, está siendo investigado por los presuntos delitos de homicidio confeso con la concurrencia de pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa, por las lesiones causadas a un taxista.

La jueza de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Villanueva de la Serena ha ordenado prisión provisional para los seis detenidos por el asesinato del cantaor Matías de Paula el 15 de mayo. Uno de los detenidos confesó ser el autor del homicidio y enfrenta cargos por homicidio y pertenencia a organización criminal, además de tentativa de homicidio por agredir a un taxista. Los otros cinco, cuatro de ellos familiares del confeso, son investigados por homicidio y pertenencia a organización criminal, mientras que el sexto enfrenta cargos de encubrimiento. Matías Corraliza Fernández, conocido como Matías de Paula, era un reconocido artista flamenco en Extremadura.

La titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena (Badajoz) ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula en dicha localidad pacense el pasado 15 de mayo.

De los seis detenidos que han prestado declaración en sede judicial uno de ellos se ha declarado el autor confeso del homicidio. Esta persona está siendo investigada por los presuntos delitos de homicidio confeso con la concurrencia de pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa, por las lesiones causadas a un taxista.

De los otros cinco detenidos, cuatro de ellos con los que guarda relación de parentesco la persona anterior, están siendo investigado por el presunto delito de homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal. Al sexto detenido se le han abierto diligencias por el presunto delito de encubrimiento.

La titular de la Sección ha levantado antes de las declaraciones el secreto expreso de las actuaciones, informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

A sus 52 años, el cantaor recibió varios disparos a manos de un hombre que fue detenido días después. El artista, que era muy conocido en la localidad pacense y en el ámbito flamenco extremeño, estuvo más de 20 años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que era su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

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