Dolores Vázquez, homenajeada en Betanzos: "Necesito que el Gobierno me pida perdón"

Fue sometida a escarnio público, acusada de asesina, de ser fría y vengativa. Hoy Dolores Vázquez ha recibido, por fin, la reparación social. En Betanzos (A Coruña) ha recibido un homenaje lleno de cariño, muy necesario después de pasar año y medio en la cárcel de forma injusta al acusarla de matar a Rocío Waninkof.

Han tenido que pasar 26 años para que Dolores Vázquez sea públicamente, en su pueblo, homenajeada. Se ha mostrado feliz por la muestra de afecto pero reclama un perdón del gobierno: "Necesito que el gobierno me pida perdón". El 9 de octubre de 1999 la hija de su expareja, Rocío Wanninkhof, con tan solo 19 años fue encontrada muerta.

Fue uno de los casos más mediáticos de la época y lo importante era saber quién había cometido el crimen. Una culpable que la opinión pública encontró pronto en Dolores y más tarde un jurado popular daría por sentenciada a la mujer.A pesar de que no había ninguna prueba y de que tenía cuartada para esa noche, Rocío no apoyaba la relación de Dolores con su madre y eso fue suficiente para hacerle creer al mundo que era una asesina.

Tras 519 días en la cárcel siendo inocente, el tribunal ordenaba repetir el juicio. Cuatro años después cuando se sabe que Tony King es el asesino de Rocío, tiene que desmentir que ella fuera cómplice: "Que yo no se nada de este hombre, yo lo único que se es que estoy muerta de miedo de que me vuelvan a linchar".

Un miedo con el que Dolores aún vive. "Cuando me han llamado del ayuntamiento pensé que he hecho ahora". Aun así, hoy por fin se ha hecho justicia para Dolores tras pasar todo un calbario judicial por una muerte de la que ella no sabía nada y que le ha perseguido durante tantos años.