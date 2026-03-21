Disparan a un joven de 23 años en Tetuán (Madrid) y la Policía busca al autor tras darse a la fuga

Ambulancia del SAMUR 112 de Madrid, en una imagen de archivo

Los detalles Los hechos tuvieron lugar en torno 15:20 horas de este viernes a la altura del número 11 de la calle Almansa, cuando la Policía Nacional fue requerida por una persona que alertaba haber escuchado un disparo de arma de fuego, según fuentes policiales.

Un joven de 23 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el hombro izquierdo en el distrito madrileño de Tetuán. El incidente ocurrió alrededor de las 15:20 horas en la calle Almansa, cuando la Policía Nacional fue alertada por un testigo que escuchó el disparo. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y del Grupo Operativo de Respuesta se desplazaron al lugar para buscar al agresor, que habría huido en bicicleta o moto. La víctima fue atendida por el Samur-Protección Civil y trasladada al hospital en estado grave pero estable. La Brigada Provincial de Información investiga el caso.

Un joven de unos 23 años resultó herido de gravedad este viernes tras recibir un disparo en el hombro izquierdo en plena calle del distrito madrileño de Tetuán por otra persona que se dio a la fuga y que está siendo buscada por la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar en torno 15.20 horas de este viernes a la altura del número 11 de la calle Almansa, cuando la Policía Nacional fue requerida por una persona que alertaba haber escuchado un disparo de arma de fuego, según fuentes policiales.

Hasta la zona se trasladaron agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, así como del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Tetuán, que batieron la zona en búsqueda del presunto autor, que podría haber huido del lugar en una bicicleta o moto.

La víctima presentaba una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo y fue atendido por efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil, siendo trasladado al hospital en estado grave pero estable, según informa Emergencias Madrid.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la Brigada Provincial de Información es la encargada de tramitar el suceso.

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