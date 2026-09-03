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Dispara con una escopeta contra un hombre en Barakaldo y huye: lo han detenido en Amurrio

Los detalles El hombre herido, de 48 años, ha sido trasladado a un centro hospitalario debido a varias heridas del arma de fuego que presentaba en el abdomen.

Vehículo de la Ertzaintza Vehículo de la ErtzaintzaEuropa Press
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La Ertzaintza ha detenido este jueves por la noche a un individuo como presunto autor de los disparos de escopeta con los que ha herido a un hombre en Barakaldo (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El tiroteo ha ocurrido a las 20:30 horas de esta tarde en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre, donde un hombre ha resultado herido después de que otro le disparase varias veces con una escopeta, y poco después la Ertzaintza ha arrestado en Amurrio (Álava) al sospechoso cuando huía en un vehículo.

Tras tener conocimiento del incidente, varios recursos policiales se han trasladado al lugar, junto a personal sanitario que ha atendido a la víctima, un hombre de 48 años que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego y que ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Poco después del tiroteo, una patrulla de la Ertzaintza ha localizado al sospechoso circulando por el municipio de Amurrio, donde ha sido detenido por los agentes, y en el registro del interior de su vehículo se ha encontrado el arma utilizada en la agresión.

El detenido, también de 48 años de edad, ha sido acusado de un delito de intento de homicidio, y la Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso, que podría tener "un carácter sentimental", según la misma fuente.

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