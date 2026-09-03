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Muere una niña de 11 años al desprenderse un pilar de una vivienda en Alzira (Valencia)

Los detalles Un niño de nueve años está ingresado en el Hospital de La Fe de Valencia debido a diversos traumatismos.

Imagen de archivo de un vehículo del SAMU en Valencia. Imagen de archivo de un vehículo del SAMU en Valencia.Europa Press
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Una niña de 11 años ha fallecido este jueves al desprenderse un pilar de una vivienda en la zona del Motor de l’Aigua-Casella, en Alzira, según ha informado a laSexta Emergencias Valencia. Además, otro niño de nueve años está ingresado en el Hospital de La Fe de Valencia.

A las 19:53 horas Emergencias Valencia recibió un aviso por el desprendimiento para atender a dos menores. Hasta el lugar se movilizaron dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico.

Al llegar la niña presentaba diversos traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria. El equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y, tras recuperar sus constantes vitales, fue trasladada al Hospital Universitario de La Ribera. Posteriormente, sin embargo, se ha confirmado el fallecimiento de la menor.

Por su parte, el niño presenta también diversos traumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.

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