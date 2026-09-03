Muere una niña de 11 años al desprenderse un pilar de una vivienda en Alzira (Valencia)

Imagen de archivo de un vehículo del SAMU en Valencia.

Los detalles Un niño de nueve años está ingresado en el Hospital de La Fe de Valencia debido a diversos traumatismos.

Una trágica noticia ha sacudido Alzira, donde una niña de 11 años falleció tras el desprendimiento de un pilar en una vivienda en la zona del Motor de l’Aigua-Casella. Emergencias Valencia recibió el aviso a las 19:53 horas, movilizando dos unidades del SAMU y una de Soporte Vital Básico. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, que logró reanimarla y trasladarla al Hospital Universitario de La Ribera, la menor no sobrevivió. Un niño de nueve años también resultó herido con diversos traumatismos y fue ingresado en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.

Una niña de 11 años ha fallecido este jueves al desprenderse un pilar de una vivienda en la zona del Motor de l’Aigua-Casella, en Alzira, según ha informado a laSexta Emergencias Valencia. Además, otro niño de nueve años está ingresado en el Hospital de La Fe de Valencia.

A las 19:53 horas Emergencias Valencia recibió un aviso por el desprendimiento para atender a dos menores. Hasta el lugar se movilizaron dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico.

Al llegar la niña presentaba diversos traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria. El equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y, tras recuperar sus constantes vitales, fue trasladada al Hospital Universitario de La Ribera. Posteriormente, sin embargo, se ha confirmado el fallecimiento de la menor.

Por su parte, el niño presenta también diversos traumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.

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