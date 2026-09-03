Un grupo de vecinos en Almudévar (Huesca) impide la okupación de una casa: uno de los okupas fue detenido

Los vecinos se enteraron de que se iba a producir esa okupación y se personaron frente al domicilio. Al grito de "¡Fuera, fuera!", consiguieron evitarlo.

En Almudévar, Huesca, un grupo de vecinos ha impedido que la okupación de una casa. Iñaki López expone que "varios vecinos tuvieron conocimiento de que alguien pretendía okupar una vivienda y se plantaron frente a la puerta y, al grito de '¡Fuera, fuera!' consiguieron que esta vivienda se okupara".

Leo Álvarez explica que el municipio de Huesca, de unos 2.500 habitantes, "hay dos casas okupadas". Estas okupaciones se produjeron en noviembre y mayo por parte de miembros de la misma familia.

"Los vecinos los conocen", expone el periodista. "El martes iban a okupar una tercera casa y es cuando sucede eso", añade Álvarez, "los vecinos impiden esa okupación". Una de las okupas, incluso, llegaba a increpar a los vecinos.

Los okupas fueron a refugiarse a una de las casas que ya tienen okupadas y "ahí es donde la Guardia Civil tiene un problema con ellos". Esta persona fue detenida por desobediencia y resistencia.

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