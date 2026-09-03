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No hay heridos

Un hombre estampa dos coches contra un bar en Mallorca: ni tenía carnet ni había conducido jamás un automático

Todo apunta a que el jefe del conductor le había pedido que le aparcara el coche. Al no tener carnet ni haber conducido nunca un vehículo automático, pisó el acelerador, arramplando con todo a su paso hasta chocar con el bar.

Todo apunta a que el jefe del conductor le había pedido que le aparcara el coche. Al no tener carnet ni haber conducido nunca un vehículo automático, pisó el acelerador, arramplando con todo a su paso hasta chocar con el bar.

En Palma de Mallorca tenía lugar un sorprendente suceso cuando dos coches se estampaban directamente contra la entrada de un bar, quedando milagrosamente en simples desperfectos tanto para los vehículos como en el local.

Al parecer el jefe del conductor, un ciudadano paquistaní que ni tan siquiera tendría carnet de conducir, le habría pedido que le aparcara el coche.

El hombre, al no haberse puesto nunca al volante de un coche automático, pisó el acelerador y el automóvil salió sin control, chocando contra otro vehículo aparcado y con una motocicleta hasta acabar finalmente impactando con la entrada del bar.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver cómo un hombre se salva por centímetros de ser atropellado, quedando todo en un susto sin heridos.

Al salir del coche, el conductor le habría dado a la Policía Local lo que los agentes llaman un "carnet de fantasía", que no guarda ningún parecido con los oficiales.

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