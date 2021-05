Podía haber acabado en tragedia, el' juego' de estos dos chicos con una pistola en Santurtzi, en Bizkaia, que grabaron y que ha circulado en redes sociales. Uno de ellos se pone un chaleco antibalas y el otro le dispara. En eso consiste.

En el vídeo, recogido por 'El Correo', se les escucha bromear. El que lleva el chaleco dice al otro: "A que me matas, tú, a que me matas… Apunta, ¿eh? Yo a cualquiera no le dejo esto".

Entonces, el otro, acercándose a la cámara, coge la pistola y la carga, ante la impaciencia de su amigo: "Vamos que me arrepiento, ¿eh?". Después, este último comienza a darle directrices ("Cuando coja la inspiración, ¿eh? Tú cuenta hasta tres"), a lo que el otro contesta: "No te muevas nada".

Acto seguido, dispara y el otro grita dolorido. Rápidamente comprueban que la bala no ha traspasado el chaleco y el disparado se levanta la camiseta para ver si tiene algo inusual en la tripa. Como todo está bien, ríen y exageran: "Venga, ahora otro en la cabeza".

Ambos son conocidos por ser integrantes de una banda de delincuentes con un amplio historial delictivo. El portador del arma, al saber que estaba siendo buscado, se presentó voluntariamente en dependencias de la Policía Municipal y fue detenido, este miércoles.