Gonzo pone contra las cuerdas al presidente de la Diputación de Valencia: "Los que veían la tele sabían más que el CECOPI"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, achacó a un "apagón informativo" la nefasta gestión de la catastrófica DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre. Hasta allí se ha trasladado Gonzo y el equipo de Salvados para hacer el último programa de la temporada en el que han hablado con periodistas locales, alcaldes y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Él es también uno de los que asegura que la falta de información contribuyó a que la gravedad de la riada fuese mayor.

"El principal problema de ese día fue la falta de información", ha asegurado para justificar que "precisamente, no se envió en ese primer mensaje que subieran a altura". Explica que de no ser así "tendría que pensar que los profesionales que nos dirigen no lo son": "Y eso no lo pienso", ha destacado.

En este momento, Gonzo le recuerda que durante la entrevista había podido comprobar que para estar informado "era algo tan sencillo como tener encendida la televisión pública y autonómica en la sede del CECOPI para saber, por ejemplo, que la riada se había llevado el puente de Picanya". Imágenes que compartieron muchos medios y que desde la jornada anterior ya advertían del temporal que acechaba la región.

Es cierto, que Mompó admite que "arrastrar el puente de Picanya o cualquier otro puente ya te magnifica la gravedad de la situación". Entonces, explica que es "ahí está el quid de la cuestión" ya que son las autoridades las que suelen "tener más información de la que suelen tener nuestro vecinos. El periodista no ha podido evitar ponerle contra las cuerdas: "Justo ese día parece ser que no, porque los que veían la tele sabían cosas que ustedes no sabían en el CECOPI", le ha reprochado.

Al hilo, el presidente de la Diputación entiendo que es lógico que la gente no comprenda que "no se tenía esa información", pero "si se lanzó ese mensaje", en referencia a la alerta tardía de Protección Civil, "por increíble que parezca no se tenía esa información". De hecho, sostiene que "si se hubiese tenido, no se hubiese lanzado ese mensaje, se hubiera lanzado antes y con otros consejos o advertencias".