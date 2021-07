La tradición católica fija en el 26 de julio el Día del Abuelo. Una fecha que permite homenajear a las figuras más entrañables de toda familia. Los abuelos despiertan una sensibilidad de lo más especial, donde el cariño y la protección se convierten en un binomio irrompible. Cada vez que vienen a nuestra memoria su recuerdo logra emplazarnos a los instantes más felices de nuestras vidas. Este sentimiento se convierte en la tónica general de los mortales, y es que no existe vínculo comparable con el existente entre abuelos y nietos.

Lejos de omitir que su existencia es efímera y que el espacio vital que compartimos con ellos está muy acotado, hoy ponemos especial énfasis en la necesidad de exprimir cada instante junto a ellos. Los abuelos se merecen lo mejor de nosotros, su bagaje existencial recopila grandes lecciones para nuestra biografía. Ellos son manantial de sabiduría y fortaleza, aunque en ocasiones necesitan de nuestra ayuda para estimular sus emociones y reminiscencias.

Solo los abuelos logran despertar sentimientos universales y, aunque existen innumerables formas de expresarlos, hoy hacemos una selección de frases que entrañan emociones compartidas por todo aquel que goza, o ha gozado, de la fortuna de ser nieto.

Este compendio evoca a los que ya no están y sirve de tributo para los que aún nos acompañan. La vida es ese espacio que queda entre la primera risa que regalamos a nuestros abuelos y nuestra última lágrima al verlos marchar.

Frases para el Día del Abuelo

Algunos autores célebres han logrado ilustrar un vínculo difícilmente descriptible a través de su lírica, hoy traemos una pequeña muestra.

1. Seguramente dos de las experiencias más satisfactorias de la vida son ser nieto o ser abuelo. (Donald A. Norberg)

2. Uno de los apretones de mano más poderoso es el del nuevo nieto sobre el dedo de su abuelo. (Joy Hargrove)

3. Hay padres que no aman a sus hijos; no hay abuelo que no adore a sus nietos. (Victor Hugo)

4. Todo el mundo debe tener acceso tanto a los abuelos como a los nietos, con el fin de ser un ser humano completo. (Margaret Mead)

5. Los abuelos son aquellos que vienen de lejos y los primeros que se van a investigar más allá de la vida. (Maria Rita Parsi)

Nuestra vida transcurre a un ritmo de lo más veloz, supeditada al calendario de las obligaciones. La familia es, para muchos, un oasis de fe en la humanidad, donde lo complejo torna sencillo y todo esfuerzo germina en sí una recompensa. Ninguna frase logra condensar lo que cada uno de nosotros siente hacia sus abuelos. Sin embargo, esta selección persigue estimular nuestras voces, conectar con nuestro yo más íntimo para traducirles hoy, más que nunca, lo que despiertan en nuestro ser.