La DGT cumple 65 años vigilando desde el aire: algunas de las mejores cazadas a conductores

Los detalles La Unidad de Medios Aéreos de la DGT controla hasta 30 coches en un minuto gracias a sus cámaras de alta definición y radares láser de precisión milimétrica.

La DGT lleva 65 años vigilando desde el aire, evolucionando de sistemas rudimentarios a tecnología avanzada capaz de controlar 30 vehículos por minuto. Infracciones como usar el móvil, llevar un perro cerca del volante o adelantamientos peligrosos son detectadas por sus cámaras de alta definición y radares láser. La Unidad de Medios Aéreos, con helicópteros y desde 2019, drones, es clave en esta vigilancia. Pegasus, incorporado en 2013, ha mejorado la precisión, permitiendo detectar conductores que convierten su vehículo en oficina o se cambian de ropa. Anualmente, tramitan cerca de 25.000 infracciones, siendo una herramienta temida por los conductores.

La DGT, Tráfico, lleva ya 65 años vigilándonos desde el aire. La forma de patrullar ha ido evolucionando en esos años desde los primeros sistemas rudimentarios hasta los más actuales, que son capaces hasta de controlar 30 vehículos en solo un minuto. Ninguna infracción escapa a su mirada.

El móvil en la mano, un perro a pocos centímetros del volanteo un adelantamiento de una moto a hasta tres vehículos en un tramo de línea continua. Todo esto no pasa desapercibido a los ojos que vigilan en la DGT.

"Puedes ver los interiores, si llevan el cinturón, si están manejando papeles o si hablan por el móvil", explica Francisco Javier Magno, operador de fotovídeo de la UMA. La Unidad de Medios Aéreos de la DGT lleva 65 años vigilando las carreteras desde el aire. Hace 30 años, ya pillaban 'in fraganti' a conductores que, por ejemplo, circulaban como si nada por el medio de la calzada.

La precisión y la alta definición en sus cámaras llegaron años más tarde, en 2013 y con la incorporación de Pegasus. Desde entonces han visto prácticamente de todo: desde quien se monta su particular oficina mientras conduce, hasta quien juega a las palmas con su hijo.

"Hay personas a las que hemos sorprendido incluso cambiándose de ropa dentro del vehículo", recuerda Alejandro Suárez, jefe de la Unidad de Medios Aéreos de la DGT.

La DGT cumple 65 años vigilando desde el aire: algunas de las mejores cazadas a conductores

Controlan todo en un momento gracias a sus cámaras de alta definición y radares láser de precisión milimétrica. Además, hay que resaltar los helicópteros, que son el buque insignia de la unidad aérea más antigua del Ministerio del Interior y, para muchos, la herramienta más temida de la DGT.

Como nos cuentan algunos conductores: "Los oigo y miro, pero no siempre, no diariamente" o "de vez en cuando he visto alguno por ahí y tienes que levantar un poco el pie del acelerador". Porque tramitan cada año cerca de 25.000 infracciones.

Desde 2019, el trabajo del Pegasus se complementa con drones. "Podemos captar, lo podemos seguir, hacer un seguimiento y el helicóptero se va acercando. A partir de entre 400 y 800 metros tenemos una claridad en las imágenes". No siempre se ve, pero siempre está. Son los ojos más implacables de la DGT.

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