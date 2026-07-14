Así se salvó Malcolm Timbrell (70 años) del incendio de Los Gallardos (Almería): "Si hubiéramos hecho lo sensato..."

El británico se salvó, pero su esposa y varios de sus amigos se teme que hayan muerto en el incendio de Los Gallardos, después de separarse para huir de las llamas.

Malcolm Timbrell tiene 70 años y ha pasado los últimos 17 de su vida junto a Annette Kilgore, de 69. Desde hace un tiempo residían en Bédar (Almería), un pequeño municipio en el que residen muchos británicos, belgas y franceses, además de españoles. El jueves pasado, ellos y muchos de sus amigos y vecinos se vieron en la tesitura de decidir qué hacer cuando vieron que el incendio de Los Gallardos se acercaba peligrosa y rápidamente. "Nunca te imaginas que algo así pueda pasar", asegura a la cadena británica BBC. "Y cuando pasa y eres el único superviviente te quedas en la situación de... ¿qué puedo hacer ahora?".

Porque él sobrevivió, pero no su mujer, ni muchos de sus amigos. Cuando el fuego se acercó a su propiedad, la pareja británica y el resto de vecinos intentaron escapar en coche. Pero se separaron, porque Malcolm prefirió volver a casa para tratar de proteger a sus gatos, Charlie y Lilly. "Si hubiéramos hecho lo sensato y hubiéramos ido en la otra dirección, dejando morir a nuestros gatos, estaríamos vivos. Pero cuando tienes animales no piensas así", explica. Malcolm llegó a la casa y rescató a los gatos, pero cuando intentó alcanzar al grupo estos ya habían salido.

"Mi esposa y otros siete amigos y vecinos, a pesar de mis gritos para que no lo hicieran, decidieron que la única forma segura [de escapar del fuego] era salir caminando frente al cortafuegos", añade. Después, Malcolm se enteró de que ese cortafuegos se movía a unos 20 kilómetros por hora. No había ninguna posibilidad. Solo ante el caos, Malcolm intentó refugiarse en los coches que habían sido abandonados. "De los seis coches, cuatro se incendiaron al instante. Cuando uno empezaba a arder yo me iba al siguiente", relata.

Por alguna extraña coincidencia, los dos últimos coches, aunque chamuscados, se salvaron. Y él en uno de ellos, con uno de sus gatos. Hasta que las llamas fueron controladas no pudo ser rescatado por los servicios de emergencia, pero después encontraron los cuerpos de ocho personas en un sendero que bajaba de la casa de Malcolm. Otras cuatro víctimas fueron halladas en un vehículo; se cree que son británicos, porque el coche tenía el volante a la derecha.

Hasta ahora, se ha identificado a 10 de los 13 fallecidos en el incendio: hay cinco británicos, tres belgas, una francesa y un español. La francesa se cree que podría ser Stéphanie Navarro, la mujer de Jérôme, que sí sobrevivió a las llamas y que no sabe nada de su esposa desde el incendio. Eso sí, asegura que nadie les dijo qué tenían que hacer una vez declarado el incendio. Quien asegura que tampoco recibieron órdenes es el hijo de Stanislas Verdonckt, otro belga que se cree que está entre los fallecidos tras el incendio.

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