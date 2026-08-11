Detenido un hombre por asesinar a puñaladas a su pareja en Marbella en un nuevo caso de violencia machista

Los detalles La mujer ha sido localizada en su vivienda de San Pedro de Alcántara con heridas de arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Un hombre de 59 años ha sido arrestado en Marbella por la Policía Nacional tras un presunto episodio de violencia de género que resultó en la muerte de una mujer. El incidente ocurrió en la calle Castilla, en San Pedro Alcántara, y fue reportado a las 16:15 horas. La víctima fue encontrada con heridas de arma blanca, y aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente, no pudieron salvarle la vida. Este homicidio se suma a otro reciente en Benahavís, elevando a 36 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en 2023. El Ministerio de Igualdad ofrece asistencia a víctimas a través del 016 y otros medios.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años por el asesinato de su pareja, una mujer trans, de 35 años. El crimen se produjo en la tarde este lunes en una vivienda de la calle Castilla, en el núcleo de San Pedro de Alcántara, y la Policía tuvo conocimiento del mismo sobre las 16:15 horas a través del aviso de un ciudadano.

Las fuentes policiales han confirmado la detención del presunto autor, que confesó el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda. La mujer ha sido localizada en una vivienda ubicada en la calle Castilla con heridas de arma blanca y aunque hasta el lugar se desplazaron inmediatamente los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

De las pesquisas policiales se desprende que la víctima ha fallecido a consecuencia del apuñalamiento, aunque será la autopsia la que de determine el número de heridas y el tipo de arma blanca utilizada.

Se entregó tras cometer el asesinato machista

El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga) el 21 de julio, lo que elevaba a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

Fuentes policiales han señalado que, dado que la víctima no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, la Policía tramita las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia de género como apuntaron inicialmente.

Víctima y autor convivían juntos y, según las primeras averiguaciones, las discusiones de pareja eran habituales, ha informado este martes la Policía. De las pesquisas policiales se desprende que la víctima habría fallecido a consecuencia del apuñalamiento, aunque será la autopsia la que de determine el número de heridas y el tipo de arma blanca utilizada.

Dado que la investigación se encuentra en una fase incipiente, la Policía continúa sus pesquisas y no está prevista la puesta a disposición judicial del arrestado este martes.

Teléfono 016 de atención a las víctimas

Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido