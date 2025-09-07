Detienen a un hombre por amenazar de muerte a una trabajadora de un super en Palma: le reclamaba 10 euros

¿Qué ha pasado? El hombre, de 45 años, pidió la devolución de una recarga de móvil que, según él, no se había realizado bien. A pesar de comprobar que todo estaba en orden, no cesó en su actitud.

La Policía Local de Palma de Mallorca arrestó a un hombre de 45 años por amenazar de muerte a una empleada de un supermercado en Sa Indioteria. Los agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre un altercado. El incidente comenzó cuando el cliente exigió la devolución de una recarga telefónica de 10 euros, alegando que no se había efectuado correctamente. A pesar de que le mostraron los registros que confirmaban la operación y él mismo verificó que la recarga estaba bien, el hombre reaccionó violentamente y desobedeció a los agentes. Finalmente, fue detenido por amenazas y entregado a la Policía Nacional.

La Policía Local de Palma de Mallorca ha detenido a un hombre por haber amenazado de muerte a una trabajadora de un supermercado en el barrio de Sa Indioteria. Los agentes se desplazaron al establecimiento tras recibir un aviso de que una persona estaba alterando el orden público.

Según cuenta la encargada del supermercado, un cliente exigía la devolución del importe de una recarga telefónica de 10 euros porque, decía, no se había realizado de manera correcta.

Aunque le mostraron los registros confirmando la operación, el cliente reaccionó de manera violenta. El hombre, no depuso su actitud y desobedeció las órdenes de los agentes, que se encontraban en el lugar tratando de mediar.

A pesar de comprobar en su propio teléfono que la recarga se había realizado bien, el hombre siguió con su reclamación y amenazó de muerte a la empleada frente a los propios policías.

El hombre, de 45 años, fue arrestado como supuesto autor de un delito de amenazas y puesto a disposición de la Policía Nacional.