Detienen a un hombre de 53 años y a su hijo en Santander por agredir y retener a la fuerza a la mujer del primero y madre del menor

¿Qué ha pasado? Según cuentan testigos, los dos sacaron a la mujer de un coche en el que la estaban agrediendo para seguir pegándola y tratar luego de meterla de nuevo en el vehículo.

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 53 años y a su hijo de 15 por agredir a la mujer del primero y madre del segundo. Los hechos ocurrieron en la avenida de Nueva Montaña, donde varios testigos vieron cómo el padre y el hijo sacaban a la mujer de un coche a la fuerza, agrediéndola. La intervención ciudadana fue clave para la detención. El padre está acusado de violencia de género y el hijo de violencia doméstica. La mujer fue trasladada al hospital, aunque rechazó denunciar. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas.

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 53 años y a su hijo de 15 por agredir a la mujer del primero y madre del segundo, a la que supuestamente retuvieron en un coche del que la sacaron a la fuerza para tratar de meter de nuevo hasta que llegaron los agentes.

Tal y como han explicado fuentes policiales, la colaboración ciudadana ha sido clave en la detención de estas dos personas.

Todo sucedió a eso de las 19:25 del jueves, cuando en la avenida de Nueva Montaña de Santander varios testigos vieron un coche en el que iban el padre del joven, el menor y una mujer a la que, denunciaron, estaban agrediendo.

El coche paró y el hombre y su hijo sacaron a la mujer a la fuerza, agrediéndola para finalmente intentar meterla de nuevo en el vehículo.

Fue entonces cuando llegaron los agentes de la Policía Local que, tras forcejear con el adulto, pudieron detener a los dos para comprobar que eran padre e hijo y que la mujer era la esposa del primero y la madre del menor.

El padre está detenido por un delito de violencia de género; el hijo, por otro de violencia doméstica. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado.

Además, en el coche iba otro hombre que no intervino en los hechos, por lo que la Policía Local no llegó a detenerle.

La mujer fue trasladada por los policías al hospital de Valdecilla para ser asistida de las lesiones que presentaba, aunque rechazó denunciar los hechos.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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