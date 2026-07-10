El miedo de un vecino de Bédar (Almería), testigo del brutal incendio: "En dos o tres horas era una lengua de fuego"

Los detalles El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que habría dejado doce fallecidos, avanzó con una rapidez devastadora favorecido por el viento y la vegetación. Testigos describen un frente continuo de llamas y una evacuación marcada por la incertidumbre y el miedo.

El incendio forestal en Los Gallardos, Almería, ha dejado, por ahora, doce fallecidos y ha transformado la sierra en un inmenso frente de llamas. La rápida propagación del fuego sorprendió a los testigos, como Juanfran, vecino de Bédar, quien relató cómo las llamas se extendieron impulsadas por un viento intenso. El monte, cubierto de matorrales y pinos, favoreció la combustión, generando una gran columna de humo. La Policía Local de Bédar y el Ayuntamiento de Los Gallardos informaron sobre el avance del incendio y ordenaron evacuaciones. En Garrucha, se habilitó un pabellón para acoger a los evacuados, entre ellos personas vulnerables.

El incendio forestal que, por el momento, habría dejado doce fallecidos en Los Gallardos (Almería) transformó en apenas unas horas la sierra en un inmenso frente de llamas. La velocidad con la que avanzó el fuego sorprendió incluso a quienes lo presenciaron desde sus primeros minutos.

Juanfran, vecino de Bédar, ha relatado a EFE que las llamas se propagaron "muy rápido" por una zona salpicada de viviendas dispersas en el monte. Él y su pareja se encontraban en las inmediaciones del Cabezo María, cerca del lugar donde se originó el incendio, en el entorno de la pedanía de Almocaizar.

Desde allí asistieron a una rápida evolución del fuego, impulsado por un viento intenso y muy caliente que favorecía la aparición de nuevos focos a varios kilómetros del origen.

"Estábamos cazando y, de repente, vimos cómo una montaña encima de nosotros se encendió. Había dos helicópteros intentando apagar ese conato, pero cuando parecía que lo tenían casi controlado, las llamas ya venían de arriba hacia abajo. Ya era una lengua de fuego entera", ha recordado.

En apenas dos o tres horas, las llamas habían recorrido una enorme distancia.

"Ya no había un foco aquí y otro allí. Era toda una lengua de fuego sobre la autovía, desde prácticamente el término municipal de Antas hasta donde alcanzaba la vista, en Los Gallardos", ha descrito.

El vecino ha explicado que el monte está cubierto por "un matorral muy alto y muchos pinos", una combinación que favoreció una rápida combustión y provocó desde el inicio una gran columna de humo negro visible a varios kilómetros.

Mientras el incendio avanzaba, la Policía Local de Bédar fue informando de su evolución a través de sus estados de WhatsApp. Poco después del primer aviso se ordenó la evacuación de varias pedanías del municipio, entre ellas Serena y El Albarico. Paralelamente, el Ayuntamiento de Los Gallardos alertó a la población mediante sus redes sociales.

Para este testigo, la extraordinaria velocidad del incendio fue el factor decisivo durante las primeras horas de la emergencia.

Cuando abandonó la zona y llegó a su vivienda, contempló desde la terraza una imagen que asegura que no olvidará. "La montaña de Bédar era un triángulo ardiendo. Toda la base era una lengua de fuego. Se veía perfectamente. Se ha quemado todo", ha afirmado.

Viviendas dispersas por toda la sierra

Más allá del casco urbano de Bédar —un municipio con una población envejecida—, la sierra alberga numerosas viviendas aisladas, muchas de ellas propiedad de residentes extranjeros, especialmente británicos.

"En casi cada montaña hay una casa", ha explicado.

"En cuanto me enteré del incendio pensé en todos los cortijos de los ingleses. Están aislados unos de otros en el monte y, a la que te descuidaras, te pillaba", ha señalado.

A su juicio, el estado de abandono del monte contribuyó a la rápida propagación del fuego.

"Antes la gente recogía leña, tenía cabras, limpiaba el campo y cultivaba. Ahora el monte está abandonado entero", ha lamentado, convencido de que la desaparición de esos usos tradicionales ha incrementado la carga de combustible vegetal y dificulta la contención de incendios de esta magnitud.

Evacuados entre la incertidumbre

En Garrucha, donde se ha habilitado un pabellón para acoger a parte de las personas evacuadas, el ambiente es de preocupación e incertidumbre.

Eduardo, un vecino del municipio desplazado hasta las instalaciones, ha explicado a EFE que entre los evacuados hay personas especialmente vulnerables.

"La gente está seria, triste. Hay personas con diálisis, niños y personas mayores", ha relatado junto a las literas instaladas en el recinto.

Según ha indicado, en el pabellón se ha desplegado un amplio dispositivo integrado por personal sanitario, efectivos de emergencias, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), fuerzas y cuerpos de seguridad y responsables municipales para atender a los afectados mientras continúa la evolución del incendio.

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