El maquinista Eugenio Parreño pide "que no nos alarmen" los 170 fallos del sistema LZB relatados por Puente: "No tiene por qué ser grave"

El extrabajador ferroviario señala que no siempre se trata de fallos graves, pues "una avería de 30 segundos también se cuenta como incidencia: "Simplemente, se para el tren y se vuelve a arrancar".

Tras el accidente ferroviario de Urda, en el que 69 personas han perdido la vida, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hablado sobre los fallos del sistema de seguridad LZB, que sería una de las causas de la tragedia acontecida en la línea de AVE que une Madrid y Sevilla.

Puente ha señalado que la simple caída de este sistema de seguridad no debería haber dado lugar a un choque de trenes, y para ello ha expuesto que en lo que va de año, el LZB se ha caído hasta en 170 ocasiones.

Eugenio Parreño, maquinista jubilado, explica en Más Vale Tarde que no siempre se trata de fallos graves, pues "una avería de 30 segundos también se cuenta como incidencia: "Simplemente, se para el tren y se vuelve a arrancar".

Por ello, pide "no nos alarmen" estas 170 incidencias registradas, ya que están previstas en los protocolos ferroviarios. "No tiene por qué ser grave, ni muchísimo menos", concluye.

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