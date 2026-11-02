Ni orquestada por demócratas ni Puente ha estado jugando al golf: los bulos y la desinformación ante la tragedia de Urda

Los bulos y la desinformación ante la tragedia de Urda.

Los detalles Un vídeo de Netanyahu ha sido el protagonista de otro de los bulos desmentido por 'Newtral'. El primer ministro israelí nunca ha amenazado a España con cortes de energía o accidentes de tren.

La desinformación y los bulos vuelven a propagarse por las redes sociales a raíz de la tragedia de Urda. En esta ocasión, publicaciones generadas por inteligencia artificial acusaban falsamente a los demócratas estadounidenses de orquestar el accidente. 'Newtral' ha desmentido estos rumores, que incluyen imágenes con el hashtag "todos los demócratas son criminales". Investigadores vinculan esta campaña con operaciones prorrusas para beneficiar a los republicanos en las elecciones estadounidenses. Otro bulo involucra un vídeo de Benjamin Netanyahu, que nunca amenazó a España, y un vídeo antiguo del ministro Óscar Puente jugando al golf. Virginia Barcones insta a informarse en fuentes oficiales para evitar aumentar el dolor de las víctimas.

Los bulos y la desinformación corren —una vez más— por las redes utilizando la tragedia de Urda. En esta ocasión, en varias publicaciones generadas por inteligencia artificial (IA), se aseguraba que los demócratas estadounidenses habían orquestado el accidente, lo que obviamente es falso. Es solo uno de los bulos que han desmontado los compañeros de 'Newtral'.

Los bulos no descansan. "Atentado. Es el partido demócrata estadounidense quien está en el origen de esta catástrofe". Estas palabras que se pueden ver en la portada de un medio francés son absolutamente falsas, y no es la única.

Las imágenes han sido difundidas en redes sociales bajo el hashtag "todos los demócratas son criminales". "¿Por qué los acontecimientos en España resultan ventajosos para el Partido Demócrata estadounidense?", se puede leer en otra publicación.

Los bulos y la desinformación ante la tragedia de Urda

Los investigadores que las han reconocido relacionan esta campaña con operaciones de influencia prorrusas que beneficiarían a los republicanos en las elecciones estadounidenses.

Precisamente, un vídeo de Benjamin Netanyahu ha sido el protagonista de otro de los bulos desmentido por 'Newtral'. El primer ministro israelí nunca ha amenazado a España con cortes de energía o accidentes de tren. El vídeo es real, pero fue grabado en abril y no tiene nada que ver con la tragedia en Urda.

Tampoco es real otro vídeo en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, disfruta de un día de golf. Ha sido difundido en redes sociales como si fuera reciente, pero nada mas lejos de la realidad, ya que es de 2024.

Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil y Emergencia, ha pedido a la sociedad un ejercicio de reflexión sobre la crueldad y que se informe en fuentes oficiales: "Cualquier cosa que pueda incrementar el dolor y el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares es absolutamente cruel".

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