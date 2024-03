La policía india asegura haber identificado a los siete hombres que violaron a una turista española. Cuatro han sido detenidos y tres de ellos han prestado declaración ante el juez en esta mañana de domingo, donde también se han personado Fernanda y Vicente, la pareja víctima de estos hechos.

Durante su declaración, los acusados han confesado su participación en la violación. Mientras la investigación continúa abierta, la pareja ha sido trasladada a una "casa de seguridad" del gobierno indio, después de pasar la noche en el hospital.

"Yo creo que lo principal es que salimos vivos", dice Fernanda en un vídeo al que ha tenido acceso laSexta. Ellos mismos relatan cómo ocurrió todo cuando hicieron un alto en el camino en su viaje hacia Nepal e instalaron su tienda de campaña en una zona remota al norte del país, cerca de la frontera con Bangladesh. Allí fueron asaltados por este grupo de siete personas, que violaron durante casi tres horas a la mujer y vigilaban a su marido para que no huyera. "Me decían que me iban a matar", recuerda él.

La embajada de España en India, que está prestando atención consular a ambos, ha agradecido en redes sociales las muestras de apoyo recibidas.