Desvelada la muerte de Clive Arrindell, el 'calvo de la lotería', un año después de que sucediese

En el mundo del cine y las series siempre hay rostros y nombres que van unidos papeles icónicos. Este es el caso de Clive Arrindell, el actor británico que desde 1998 a 2005 protagonizó los anuncios de la Lotería de Navidad y que se ganó el sobrenombre de 'el calvo de la Lotería'. Precisamente, cuando queda un mes y medio para que se celebre el sorteo de 2025, hemos conocido su muerte, la cual tuvo lugar el pasado año.

Miguel Ángel Zapata, quien regenta el establecimiento lotero de El Perolo de San Pedro del Pinatar (Murcia) ha sido encargado de dar la triste noticia. Zapata, quien se encontraba preparando su proyecto La Ruta de la Suerte, en el que el actor británico tenía que aparecer de forma simbólica, ha explicado en su blog que comenzó a buscarlo en internet, pero no encontró nada reciente sobre su vida.

Finalmente, encontró un in memoriam de 'UK Theatre' y otro del colegio británico 'Old Augustinians' confirmando la noticia. Posteriormente, un amigo del actor británico le confirmaría a Zapata que el intérprete falleció de manera repentina el pasado verano.

El actor nació en Trinidad y Tobagoen 1950 y con tan solo nueve años se mudó con su familia a Londres. Poco después le mandarían a estudiar un internado del sur de Inglaterra, donde conocería a su grupo de amigos, quienes le introducirían en el mundo del teatro.