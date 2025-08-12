Detenido un trabajador de extinción de incendios por provocar el incendio que quemó 2.200 hectáreas en Ávila

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto responsable del incendio forestal declarado en Mombeltrán (Ávila) el 28 de julio.

Los motivos Según la investigación, la motivación detrás del incendio estaría relacionada con intereses laborales, ya que el detenido había trabajado anteriormente en extinción y volvió a obtener contrato días después del incendio.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, trabajador en extinción de incendios, como presunto responsable del incendio que comenzó el 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán, en Ávila, arrasando 2.200 hectáreas. El detenido ha confesado haber provocado el fuego por intereses laborales. El incendio, impulsado por el viento y el terreno montañoso, llevó a activar el nivel 2 de gravedad y movilizar a la UME.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que trabajaba en extinción de incendios como presunto responsable del gran incendio que empezó el pasado 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán, al sur de Ávila, y que arrasó unas 2.200 hectáreas de terreno. El detenido ha reconocido haber provocado el fuego, y todo apunta a que lo hizo por motivos relacionados con sus intereses laborales.

El arrestado, un vecino de la zona, está acusado de un delito de incendio forestal intencionado. Su acción obligó a confinar en dos ocasiones a los municipios de El Arenal y Mombeltrán para proteger a la población y controlar la emergencia. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, confirmó la detención y explicó que el hombre ya está en manos de la Justicia, tras ser puesto a disposición del juzgado y la Fiscalía de Medio Ambiente.

El incendio comenzó a las 23:10 horas del 28 de julio, muy cerca de la carretera N-502, entre Cuevas del Valle y Mombeltrán. El fuego se extendió muy rápido, impulsado por el viento y el terreno montañoso, afectando también a los municipios de El Arenal y Arenas de San Pedro. La gravedad de la situación llevó a cerrar varias carreteras, activar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial y movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, por precaución, se ordenaron confinamientos parciales en algunas localidades.

Las investigaciones comenzaron apenas dos días después, cuando el Seprona y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) detectaron señales claras de que el fuego no había sido accidental. La Guardia Civil desplegó un equipo especializado que recogió pruebas, tomó declaraciones a vecinos y fue tras la pista del sospechoso.

El hombre fue identificado el 31 de julio cuando se dirigía a Cuevas del Valle y trató de evitar a la policía con maniobras evasivas. Tras ser interrogado y confrontado con las pruebas, terminó confesando que él mismo había iniciado el incendio. Todo apunta a que buscaba un beneficio laboral, ya que trabajó anteriormente en extinción de incendios y, tras provocar el fuego, consiguió reincorporarse al trabajo diez días después.

La tragedia también dejó una víctima mortal: un trabajador del operativo de emergencias, vecino de El Arenal y de 58 años, falleció esa misma noche en un accidente de tráfico mientras se dirigía al lugar para ayudar a controlar el incendio.

Este incendio trae a la memoria otro grave fuego que afectó la zona en 2009, cuando unas llamas arrasaron más de 4.000 hectáreas y causaron la muerte de dos personas. Actualmente, el área sigue bajo vigilancia constante con equipos y autobombas para evitar que se repita una tragedia similar.