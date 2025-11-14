Tomás Rodríguez, el 'Rambo de Tineo' que esquivó a la Policía durante más de 50 días tras matar a su hermano

El contexto Tomás Rodríguez, también conocido como Tomasín, ha vuelto a desaparecer. Un amplio dispositivo de la Guardia Civil y los Bomberos le está buscando en las montañas de La Llaneza, en Asturias.

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil y los Bomberos de Asturias está buscando a Tomás Rodríguez, conocido como el Rambo de Tineo, en las montañas de La Llaneza. Una búsqueda muy complicada que recuerda a la de hace 14 años.

Todo ocurrió el 3 de septiembre de 2011, cuando en una cabaña de La Llaneza apareció el cadáver de Manuel Rodríguez. El cuerpo tenía signos de violencia y, al dar con el arma homicida, confirmaron que fue un asesinato.

Todo apuntaba a él: Tomás Rodríguez, hermano de la víctima. Cuando la Policía fue a buscarlo, ya no estaba. Había huido al monte de Tineo, lugar que conocía muy bien. De ahí su apodo de Rambo.

Estuvo durante más de 50 días esquivando el rastreo de la Policía, pero finalmente lograron detenerle sin que él pusiese resistencia.

En el juicio, confesó que mató a su hermano porque éste le pegaba y atormentaba.

Finalmente, fue condenado a seis años de cárcel por un delito de homicidio, con atenuante de alteración psíquica y legítima defensa. Cumplió condena y en 2017 salió de prisión rumbo a su casa familiar. Aseguraba querer rehacer su vida. "Ahora tengo que empezar a trabajar", señalaba.

Ahora, 14 años después, los montes de Tineo vuelven a tragarse a Tomás.

