Organización Criminal
Detenido un narcotraficante fugado en Girona: escondido en casa de su madre y trabajando en negro para huir a Francia
Los detalles El detenido formaba parte de una organización criminal de narcotraficantes que transportaba grandes cantidades de hachís desde Marruecos. Usaban embarcaciones de gran potencia y organizaban desembarcos de droga en distintos puntos del litoral mediterráneo.
Resumen IA supervisado
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Girona a un narcotraficante de 47 años que había escapado de prisión aprovechando un permiso penitenciario. Miembro de una organización criminal dedicada al tráfico de hachís desde Marruecos, el fugitivo fue condenado a nueve años por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Tras su fuga en marzo, se escondió en casa de su madre en Santa Cristina d'Aro, donde trabajó ilegalmente para un contratista de obras. Finalmente, fue capturado el 27 de mayo cuando intentaba huir a Francia y reingresó en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses.
* Resumen supervisado por periodistas.
Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves en Girona a un narcotraficante fugitivo. Un hombre de 47 años que había huido de prisión aprovechando un permiso penitenciario. Salió de la cárcel para disfrutar de estas horas en la calle y nunca regresó. La fuga de este miembro de una organización criminal de narcotraficantes se produjo en marzo y ahora los Mossos lo han detenido como autor de un delito de quebrantamiento de condena.
Este hombre estaba escondido y trabajando, aunque de forma ilegal. Y es que estaba colaborando con un contratista de obras para poder luego escapar a Francia.
Según ha informado la policía catalana, el detenido formaba parte de una organización criminal de narcotraficantes que transportaba grandes cantidades de hachís desde Marruecos. Para ello, usaban embarcaciones de gran potencia y organizaban desembarcos de droga en distintos puntos del litoral mediterráneo. Posteriormente, la droga era recogida y distribuida en furgonetas por diferentes lugares de España.
Por todo ello, este hombre estaba cumpliendo una condena de nueve años de privación de libertad por delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas y por integración en grupo criminal. Aunque tiene muchos otros antecedentes a sus espaldas.
Escondido y trabajando
Tras fugarse, el narco decidió esconderse durante varios meses en casa de su madre, en Santa Cristina d'Aro (Girona). Allí estuvo hasta que empezó a necesitar dinero. Para conseguirlo, se puso a trabajar un contratista de obras. Este no le pidió documentación para contrastar su identidad y le pagaba en dinero sin declarar.
Una investigación policial hizo posible establecer un amplio dispositivo policial que permitió, el pasado 27 de mayo, interceptar y detener al fugitivo en Girona cuando huía hacia Francia en el vehículo de su madre.
Tras pasar a disposición judicial, el detenido reingresó en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses de Figueres (Girona) para continuar el cumplimiento de su pena.
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