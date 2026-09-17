La reina Letizia vuelve a su colegio para inaugurar el curso escolar entre felicitaciones de cumpleaños y regalos de los más pequeños

Los detalles La reina se ha reencontrado con sus antiguos profesores, que destacan las "cualidades innatas" de liderazgo que tenía desde pequeña.

La reina Letizia inauguró el curso escolar regresando a su antiguo colegio 'Gesta' en Oviedo, donde fue recibida con una sorpresa especial por parte de los alumnos y profesores. Aunque llegó con algunos días de retraso, los niños no dejaron pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños, cantándole y entregándole un regalo compuesto por más de 19 cartas y felicitaciones. Letizia recorrió los pasillos que conoció a los ocho años y se reencontró con antiguos maestros. Durante su visita, fue entrevistada por los estudiantes, revelando detalles personales, mientras compartía momentos de emoción y nostalgia al sentarse nuevamente en su pupitre.

La reina Letizia ha inaugurado este jueves el curso escolar y ha decidido hacerlo regresando a su colegio de toda la vida, 'Gesta', en Oviedo. Cuarenta años después, ha sido recibida por sus alumnos y profesores con una felicitación de cumpleaños muy especial por parte de los más pequeños.

Ha llegado con unos días de retraso, pero los alumnos no querían dejar pasar la ocasión sin hacerle una sorpresa. Le han cantado el 'cumpleaños feliz' y le han dado un regalo.

"Le hicimos un regalo de más de 19 cartas y de felicitaciones de cumpleaños con un poco de retraso porque fue el 12, 13, 14 por ahí", comenta uno de los alumnos.

La reina ha caminado por los mismos pasillos que un día recorrió con tan solo ocho años. Como si de un viaje al pasado se tratase, se ha reencontrado con los que un día la enseñaron.

"Cualquier cosa que surgía, siempre estaba dispuesta a salir y, sin querer, tenía cualidades innatas de dirigir la cosa", cuenta Guadalupe Almanza, exprofesora de Letizia Ortiz.

Los más pequeños estaban atentos a cada movimiento y la esperaban con entusiasmo. "La verdad es que he sentido una emoción que nadie ha sentido nunca. Y ya sabía que iba a venir porque si había estudiado en nuestro cole, ¿por qué no iba a venir?", pregunta un niño.

Dentro del aula, esta vez la entrevistada ha sido ella. "Su fruta favorita era la sandía", revela una alumna.

Entre preguntas y secretos que se quedarán entre esas cuatro paredes, la diversión y la emoción de su majestad han sido imposibles de contener. Porque la reina ha vuelto a sentarse en su pupitre, donde un día fue una simple niña.

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