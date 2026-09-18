Detenido un menor como presunto autor de una agresión sexual en Vidreres (Girona)

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Los detalles Según fuentes cercanas al caso, el agresor, que no conocía de nada a la víctima, llevaba una hoz en la mano en el momento en que se encontró con ella.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes a un menor de 17 años como presunto autor de una agresión sexual a una mujer que había salido a correr por una zona forestal en Vidreres (Girona), ocurrida el pasado sábado.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el detenido ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos mantiene abierta la investigación.

Según fuentes cercanas al caso, el agresor, que no conocía de nada a la víctima, llevaba una hoz en la mano en el momento en que se encontró con ella. Los hechos ocurrieron a mediodía en una zona forestal de la urbanización Aiguaviva Parc, una extensa urbanización residencial de casas unifamiliares.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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