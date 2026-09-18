Un vecino de Ceuta apuñalado presuntamente por cuatro migrantes en un intento de robo

Un agente de la Policía Nacional junto a militares en Ceuta, en una imagen de archivo.

Los detalles Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes abordaron presuntamente al hombre de madrugada con la intención de apoderarse de su teléfono móvil y de un cordón de oro.

Un vecino de Ceuta de mediana edad ha resultado herido esta madrugada tras recibir cuatro puñaladas presuntamente por cuatro migrantes durante un intento de robo en una zona próxima al cementerio musulmán de Sidi Embarek.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes abordaron presuntamente al hombre cuando circulaba en torno a las 3:45 horas por las inmediaciones de la rotonda situada entre el cementerio y la carretera de acceso al Hospital Universitario de Ceuta con intención de apoderarse de su teléfono móvil y de un cordón de oro, produciéndose un forcejeo durante el asalto.

El vecino sufrió cuatro heridas de arma blanca, tres de ellas en un costado y una cuarta en una mano, por las que tuvo que recibir posteriormente asistencia sanitaria.

Tras la agresión, el hombre logró continuar su marcha hasta encontrarse con una patrulla de la Legión en las proximidades, cuyos integrantes le prestaron una primera atención y dieron aviso de lo ocurrido para tratar de localizar a los presuntos autores.

Según han confirmado fuentes policiales, el herido fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, donde fue atendido de las cuatro heridas sufridas durante el asalto, y recibió posteriormente el alta hospitalaria, ya que sus lesiones no revestían gravedad.

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