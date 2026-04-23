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Los ruidos de tus vecinos

El vecino que "nunca subió de nivel" tocando la batería o gritos de "salchichas": las mejores historias de convivencia

Las consecuencias Hacer ruido por encima de los 35 decibelios fuera del horario permitido puede conllevar multas de hasta 3.000 euros.

Los horarios de ruido
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Afortunado o afortunada es quien no haya escuchado alguna vez a sus vecinos. Cuando esos ruidos se producen a cualquier hora y son de todo tipo molestan y, en algunas ocasiones, puede empeorar mucho la convivencia.

La actriz Macarena Gómez ha criticado esta situación en un pódcast, donde ha contado su propia experiencia con sus vecinos. "Los vecinos de Madrid son insoportables del ruido que hacen. Les oigo cuando se duchan, cuando hacen el amor... Les he escrito mil veces porque se oye todo", ha contado en 'B3tter'.

Un problema que es habitual para muchas personas. "Yo no te puedo contar porque entonces se iba a caer el barrio para adelante", comenta una vecina, preguntada por laSexta. Otra joven relata que una vecina "a veces se pone a gritar sola" y un día "se puso a gritarle a unas salchichas"; mientras que otro hombre recuerda, y no precisamente bien, a un vecino "que tocaba la batería y a veces cansaba". "Era la misma canción durante diez años, no subía de nivel", añade con risa.

Una chica habla de cosas que "no se deberían escuchar por las noches" y una mujer cuenta de unos vecinos que la "volvían loca" porque "tenían un perro todo el día ladrando".

Porque convivir con otras personas, aunque sea en otros pisos, puede ser difícil, incluso aunque a veces de primeras no nos demos cuenta. "El que tengo arriba es estupendo, el que tengo abajo es estupendo y el que tengo al lado también", dice una señora, que rápidamente recuerda que quizá a veces hacen más ruido del que deberían: "Ayer precisamente uno debía estar con una máquina y estaba viendo la tele y digo: 'Joder'", comenta.

Qué dice la ley

Ya sean obras, ya sea fiesta, hay que tener cuidado con los ruidos, sobre todo por la noche, cuando comienzan las restricciones de ruido. Por la mañana se pueden alcanzar hasta 35 decibelios, en un horario que suele estar comprendido entre las 8:00 y las 21:00 o 22:00 horas. Sin embargo, los fines de semana, este horario se acorta: de 9:30 a 21:00 horas.

Si se sobrepasa. puede aparecer la Policía Nacional y las multas por exceso de ruido van desde los 750 hasta los 3.000 euros. Como dice Rosell a laSexta, "es mejor llevarse bien que llevarse mal" y la solución es simple, tener respeto en determinadas horas.

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