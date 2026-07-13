Peleas, drogas y robos: Más Vale Tarde patrulla con la Policía Foral de Navarra en las tensas noches de San Fermín

Las cámaras de 'MVT en Acción' patrullan con la Policía Foral de Navarra durante las noches de San Fermín en una Pamplona atestada de visitantes. La población se multiplica por siete y crecen, sobre todo, las peleas y los robos.

Más Vale Tarde ha estado patrullando con la Policía Foral de Navarra durante las noches de San Fermín, cuando la ciudad, que tiene 250.000 habitantes censados, eleva su población más allá de un millón 800.000.

Allí, señalan los agentes, el delito estrella están siendo los robos de teléfonos móviles y de carteras. De hecho, explican que han detectado y detenido a dos personas después de que intentaran sacar dinero con varias tarjetas y, al ver a los policías, intentaran salir de la zona tirando las tarjetas a una papelera.

También, afirman, "peleas tenemos aseguradas", ante lo que, indican "tan importante es centrarnos en la actuación como en la espalda". La mayor parte del operativo se concentra en el casco antiguo de Pamplona, donde colaboran con la Policía Municipal y realizan "mucho patrullaje a pie".

Las cámaras presencian cómo tres turistas italianos denuncian ante la Policía la agresión de uno de ellos. "Debe tener para puntos y un diente roto", explica uno de los agentes. El agredido asegura que un camarero le ha dado un puñetazo y los policías proceden a localizarlo y detenerlo, ya que, afirman, "este tipo de lesiones son constitutivas de delito".

Son momentos de tensión, donde otro hombre intenta entorpecer el trabajo de los reporteros durante la detención. Finalmente, los agentes lo trasladan hasta la comisaría, precisamente con la intención de trabajar con más tranquilidad.

Robos, drogas y venta ambulante

A los policías tampoco se les escapan los habituales del robo de móviles, como un hombre que el día antes había sido detenido por intentar robar un teléfono. También registran a dos jóvenes a los que les encuentran hachís y les informan que van a ser propuestos para sanción.

"Es que eso no llega ni a un gramo", justifica el chico, al que el policía le explica que lo van a enviar al órganos instructor, que lo analizará y pesará y "si considera que hay cantidad y sustancia suficiente, se tramitará la infracción".

Por otro lado, tras varias denuncias de robo en la zona de la calle Estafeta, lo policías encuentran mochilas con varios vápers y tabaco que incautan al no tener ningún tipo de control sanitario y tratarse de venta ambulante.

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