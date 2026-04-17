Detenido en Guipúzcoa el líder de la banda del Kay, buscado por la justicia 2024

Los detalles El arrestado, de 32 años, sería responsable de los robos sufridos en los últimos meses por una empresa de material de obra y jardinería ubicada en el polígono de La Vega, en Briviesca (Burgos).

La Guardia Civil ha detenido al presunto líder de la banda del Kay, un hombre de 32 años buscado desde 2024, responsable de robos en una empresa de material de obra y jardinería en Briviesca, Burgos. Fue arrestado en Orio, Guipúzcoa, en un operativo coordinado por la Guardia Civil de Burgos y otras unidades. El detenido intentó huir antes de ser capturado cerca de su residencia. La investigación, liderada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Burgos, también ha llevado a la detención de cuatro personas en Bizkaia, acusadas de robo y receptación. Las diligencias siguen abiertas, sin descartarse más detenciones.

La Guardia Civil ha detenido al que se considera el líder de la banda del Kay, un hombre de 32 años al que la justicia buscaba desde 2024 y que sería el responsable de los robos sufridos en los últimos meses por una empresa de material de obra y jardinería ubicada en el polígono de La Vega, en Briviesca (Burgos).

El hombre, que ha sido enviado a prisión, fue detenido este jueves en Orio (Guipúzcoa), en un dispositivo coordinado por la Guardia Civil de Burgos con efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la USECIC de la Comandancia de Guipúzcoa y el Grupo de Acción Rápida (GAR).

El supuesto líder de la banda fue interceptado, tras un breve intento de huida, a primera hora de la mañana en las inmediaciones de un bloque de viviendas, donde residía, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa este viernes.

Ha sido la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos la que ha llevado a cabo la investigación. Tras el último de los robos perpetrados en la empresa de Briviesca, los agentes localizaron en la provincia de Bizkaia a cuatro personas relacionadas con los hechos, quienes fueron detenidas y acusadas, en distinto grado de participación, de delitos de robo con fuerza y receptación del material sustraído.

Más tarde, los agentes localizaron al quinto miembro del grupo, el considerado líder y al que la justicia buscaba desde 2024 por hechos similares. La Guardia Civil ha explicado que las diligencias continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

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