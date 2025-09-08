Detenido un guardia civil de Oliva (Valencia) por agredir a una joven arrestada en plena calle

Los detalles La grabación, difundida en redes sociales, muestra cómo el agente derriba y arrastra a la mujer esposada mientras otros compañeros presencian la escena sin intervenir.

Todo ocurrió el 23 de julio, pero la noticia ha estallado ahora. Un vecino grabó con su móvil cómo un guardia civil sujetaba con fuerza a una mujer detenida, la derribaba al suelo y la arrastraba, mientras otros compañeros miraban a otro lado. Las imágenes se han hecho virales y, tras ellas, el agente ha sido apartado del cuerpo.

En el vídeo se ve cómo la detenida, sin apenas resistirse, pide un pañuelo mientras el agente la mantiene contra la pared. Después, la agarra del pelo, le hace una zancadilla y la derriba al suelo. Durante más de un minuto permanece sobre ella, inmovilizándola, mientras otros agentes registran su bolso o simplemente observan.

Andrea, prima de la víctima, relata el estado de su familiar: "Tuvo tantas contusiones que no sé cómo mi prima pudo ir a trabajar al día siguiente". La mujer ya ha interpuesto una denuncia en los juzgados y aportó un parte de lesiones.

El agente implicado está pendiente de un expediente disciplinario, apartado del cuerpo y sin arma reglamentaria, acusado de posibles delitos de torturas y contra la integridad moral. Según la familia, no hay denuncias internas de compañeros ni previas de la propia detenida.

La prima añade: "Los locales que estaban allí mirando, que no hicieron nada". Por ahora, se investiga también la actuación de otros agentes presentes en la escena.