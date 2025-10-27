Investigan por abusos sexuales a un profesor de un conservatorio de danza en Málaga

Los detalles La madre de la alumna señala que el docente, "en estado ebrio, la agarró fuertemente del brazo", provocándole rojeces, y le pidió "que se fuera con él al cuartillo de las guitarras", sin que la dejara "liberarse".

La Policía Nacional investiga a un profesor del Conservatorio de Danza Pepa Flores en Málaga por presuntos abusos sexuales a una menor de 13 años. La madre denunció que el docente, supuestamente ebrio, agarró a su hija y le hizo comentarios obscenos. El profesor ha sido suspendido por la Consejería de Desarrollo Educativo. Paralelamente, en Ourense, un profesor está en busca y captura tras ser condenado a 13 años de cárcel por abusar de una alumna desde los 12 hasta los 16 años. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la sentencia, destacando la manipulación emocional ejercida sobre la víctima.

La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de una madre contra un profesor de un conservatorio de danza por supuestos abusos sexuales a su hija de 13 años. El docente ha sido suspendido por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Según han confirmado desde Policía Nacional, se ha iniciado una investigación sobre lo sucedido, mientras que fuentes de Educación han apuntado que se le ha comunicado al docente la propuesta de suspensión de funciones.

Los hechos, según ha adelantado el periódico 'Málaga Hoy', habrían tenido lugar la semana pasada en el Conservatorio Profesional de Danza Pepa Flores de la capital malagueña y en torno a los mismos, la madre de la alumna de 13 años señala que el docente, "en estado ebrio, la agarró fuertemente del brazo", provocándole rojeces, y le pidió "que se fuera con él al cuartillo de las guitarras", sin que la dejara "liberarse".

Al parecer, finalmente la adolescente pudo zafarse, si bien antes el investigado le había proferido presuntos "comentarios obscenos", del tipo "dame un beso" o "qué culo tienes".

Este mismo periódico señala que la menor, cuando acabaron las clases, relató lo ocurrido a su madre, quien decidió denunciar el caso ante la Policía Nacional, que ya ha abierto una investigación en torno al suceso.

En busca y captura un profesor en Ourense

Hace pocos días se daba a conocer el caso de un profesor que está en busca y captura tras haber sido condenado a 13 años de cárcel por abusar sexualmente de una de sus alumnas en Ourense, desde que tenía 12 años hasta que cumplió 16.

Según ha ratificado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el pasado 25 de julio el Tribunal Supremo decretó la firmeza de la sentencia después de que el acusado presentase recurso, y el 15 de septiembre se notificó a las partes.

Fue entonces cuando, ese mismo día, se decretó su búsqueda y captura y su ingreso en prisión. Asimismo, según han confirmado fuentes jurídicas próximas al caso, cuando se fue a notificar al acusado, este no se halló.

En concreto, el alto tribunal gallego desestimó el recurso de apelación de la defensa al subrayar la "sólida y categórica persistencia en la incriminación" del recurrente, los testimonios de otras alumnas y los informes forenses. Asimismo, la sala aseguró que el acusado "era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima" y se aprovechó de esas circunstancias para presentarse como "una figura de referencia y apoyo".

Los hechos se produjeron después de que el condenado, de 45 años, entablase una conversación con la víctima a través de una red social usando un alias, para que esta le enviase fotografías y vídeos íntimos. Tiempo después, tras la insistencia de la víctima para que revelase su identidad, el condenado le pidió que fuese al aula de música, descubriendo entonces quien era.

A partir de ese momento, el condenado consiguió quedar con ella en varias ocasiones, según indicaron los jueces, y realizar actos sexuales con la menor. En esta línea, el hombre la sometió a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas" y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

