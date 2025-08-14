Detenido un conductor de VTC en València por una posible agresión sexual a una menor de 17 años

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.

Los detalles La joven se subió al asiento del copiloto del vehículo para volver a su hotel después de estar de fiesta con unos amigos. Según denuncia, fue cuando el hombre manoseó sus pechos.

La Policía ha detenido a un conductor de VTC acusado de agresión sexual tras presuntamente realizar tocamientos a una joven de 17 años. Los hechos ocurrieron el 8 de agosto a las 03:00, y la detención se efectuó el día 12. La víctima, una turista estadounidense, solicitó el VTC para regresar a su hotel tras salir de fiesta. Según su denuncia, el conductor manoseó sus pechos mientras ella iba en el asiento del copiloto. La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Atención a las Familias y Mujer de la Policía Nacional. El conductor, sin antecedentes, ha quedado en libertad con cargos, alegando que fue ella quien inició el contacto físico.

Tal y como cuentan en 'Las Provincias', la víctima es una joven turista de EEUU que salió de fiesta con unos amigos. La adolescente optó por macharse al hotel y se subió en el asiento del copiloto del VTC. Según denuncia, fue entonces cuando el conductor manoseó sus pechos.

El diario añade que el conductor ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sea citado. Sin antecedentes, trabajaba para esa empresa desde hace cinco años. Según su versión, fue la denunciante quien comenzó a tocarle mientras conducía.