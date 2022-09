Una persona ha sido detenida en relación con choque entre buques ocurrido el lunes en la Bahía de Algeciras, uno de los cuales, el granelero OS35, se encuentra varado en estos momentos frente a Gibraltar.

Así lo ha confirmado la Policía Real del Peñón, que ha precisado que el arresto se produjo a las 12:40 horas de este jueves y que esta persona está ahora cooperando con los agentes que investigan la colisión.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado también este jueves que se pidió al OS35 que se detuviera tras el impacto, pero "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

El buque "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar", ha indicado.

Por el momento, no obstante, las autoridades gibraltareñas no han aclarado si el detenido es el capitán del buque, si bien Picardo ha retuiteado a través de su perfil oficial una información que apunta en este sentido.

Extracción de combustible del barco

En el momento del accidente, el OS35 llevaba 215 toneladas de fueloil pesado, 250 de gasóleo y 27 de aceite lubricante y en la tarde de este jueves han comenzado los trabajos de bombeo para extraer el combustible del barco accidentado. Según fuentes del Gobierno de Gibraltar citadas por Efe, este se está realizando desde el casco del buque hacia la barcaza de decantación que ha sido colocada en su costado.

La rotura en el casco ya ha producido algunos vertidos de gasóleo que, incluso, han logrado filtrarse más allá de las barreras anticontaminación dispuestas por el dispositivo coordinado entre Gibraltar y España, tal y como puede apreciarse en la imagen que ilustra esta noticia, publicada por las propias autoridades del Peñón.

Estas mantienen a su vez las operaciones paralelas para el bombeo del aceite combustible del buque y se han desplegado unas máquinas denominadas "skimmers" para la absorción del gasoil contenido dentro de la barrera anticontaminación.

En este sentido, el Gobierno de Gibraltar ha indicado que ya se han recuperado unos 4.000 litros de petróleo y agua del interior de la barrera, que según las autoridades del Peñón representa al menos la mitad del petróleo que estaba contenido dentro de la barrera.