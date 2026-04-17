Detenido por asesinato el rapero D4vd meses después de hallar sin vida a una menor en su Tesla

Los detalles El artista de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, permanece arrestado sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la Fiscalía el próximo lunes: la Policía de los Ángeles no ha precisado las pruebas que llevaron a su detención.

La Policía de Los Ángeles arrestó al músico D4vd, cuyo verdadero nombre es David Burke, por su presunta implicación en la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente hispana de 13 años. El cuerpo de la joven, en avanzado estado de descomposición, fue hallado en septiembre en el maletero de un Tesla registrado a nombre del artista. Burke permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la fiscalía el próximo lunes. El hallazgo del cuerpo generó gran atención pública, dado que el automóvil había estado estacionado durante semanas sin ser reportado como robado.

La Policía de Los Ángeles arrestó este jueves al músico D4vd en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado meses atrás en el maletero de un vehículo Tesla registrado a su nombre.

El artista de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la Fiscalía el próximo lunes, según un comunicado policial, que no precisó por el momento las pruebas que llevaron a su detención.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

Por su parte, la Policía de Los Ángeles ha publicado en sus redes sociales esta información: "Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles, División de Robos y Homicidios, han arrestado a David Burke, un residente de la ciudad de 21 años, por el asesinato de Celeste Rivas".

Así, Blair Berk, la abogada que representa al artista, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios y se ha negado en general a hacer declaraciones públicas. Antes del arresto de Burke, Berk afirmó que no existían pruebas públicas que vincularan a su cliente con ningún delito y recalcó sus derechos durante la investigación en curso.

La víctima tenía 14 años

Las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, quien tenía 14 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre de 2025, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

Rivas, originaria de un suburbio a unos 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles, llevaba casi un año y medio desaparecida cuando sus restos en estado de descomposición fueron descubiertos en septiembre de 2025.

D4vd alcanzó la fama en 2022 después de que las canciones que grabó en su teléfono para sus vídeos de juegos de Fortnite se volvieran virales en TikTok, y el éxito "Romantic Homicide" le ayudó a firmar un contrato con Darkroom/Interscope Records, un sello discográfico asociado con Billie Eilish.

Asimismo, ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

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