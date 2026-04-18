Una mujer muerta y siete heridos en un incendio en una vivienda en Tenerife.

¿Qué ha pasado? Tres de los siete afectados sufrieron una parada cardiorrespiratoria y fueron trasladados al Hospital en estado crítico. El Servicio de Urgencias Canario activó varias unidades de soporte vital básico, medicalizadas y sanitarizadas, que se desplazaron para la atención de los heridos.

Un incendio en una vivienda de Los Realejos, Tenerife, dejó una mujer de 60 años fallecida y siete personas afectadas, tres de ellas de gravedad. El suceso ocurrió a las 03:29 de la madrugada, según el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias de Canarias. Tras recibir el aviso, se movilizaron recursos de emergencia, incluyendo bomberos y el Servicio de Urgencias Canario, que evacuaron a unas 30 personas. Tres personas en parada cardiorrespiratoria fueron reanimadas y trasladadas en estado crítico a hospitales. Además, se atendió a cuatro personas con diversas lesiones y se activó un equipo de psicólogos para apoyar a las víctimas. Los servicios policiales aseguraron la zona y se encargaron de las diligencias.

Una mujer de 60 años ha fallecido y otras siete personas han resultado afectadas, tres de ellas de gravedad, tras declararse un incendio en la vivienda de un edificio en la calle Los Bancales, en Los Realejos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

El suceso se produjo en torno a las 03:29 de la madrugada, cuando una llamada alertó a la Sala de Coordinación del Cecoes 112 del incendio, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia, entre ellos varias dotaciones de bomberos, que trabajaron en la extinción del incendio y la ventilación del inmueble.

Una vez en el lugar, los equipos de seguridad y emergencias evacuaron unas 30 personas en total. El Servicio de Urgencias Canario activó varias unidades de soporte vital básico, medicalizadas y sanitarizadas, que se desplazaron para la atención de los heridos y afectados por la inhalación de humo, que fueron asistidos con la colaboración de un equipo de Atención Primaria.

Finalmente, los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de una mujer, de 60 años. Además, el equipo sanitario atendió a tres personas que se encontraban en parada cardiorrespiratoria y que, tras practicarles maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas y lograr recuperarlas, fueron trasladadas en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital de La Candelaria.

Además, se atendió a otras cuatro personas con lesiones de diversa consideración y a varios afectados en el lugar del incidente. El SUC activó al equipo de psicólogos del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para la atención de las víctimas. Finalmente, los servicios policiales desplazados aseguraron la zona y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

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