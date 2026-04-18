Un menor de tres años, hospitalizado tras caer a un pozo de 15 metros de altura en Turleque

¿Qué ha pasado? El suceso se ha producido a eso de las 13:32 y al lugar se han desplazado tanto efectivos de la Guardia Civil como los Bomberos de Villacañas, que son los que se han encargado del rescate.

Un niño de tres años ha caído a un pozo de 15 metros en Turleque, Toledo, según el servicio de urgencias 112 de Castilla-La Mancha. El incidente ocurrió a las 13:32 en una finca de la calle Cristo. La Guardia Civil y los Bomberos de Villacañas acudieron al lugar y llevaron a cabo el rescate. Además, un equipo de la UVI se desplazó para trasladar al menor al Hospital Universitario de Toledo. Afortunadamente, la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió que el niño recibiera atención médica oportuna.

Un menor de tres años se ha caído a un pozo de 15 metros de altura en la localidad de Turleque, en Toledo, tal y como ha confirmado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se ha producido a eso de las 13:32, en una finca de la calle Cristo de la localidad toledana. Al lugar se han desplazado tanto efectivos de la Guardia Civil como los Bomberos de Villacañas, que son los que han efectuado el rescate.

También ha acudido un equipo de la UVI, que han realizado el posterior traslado del niño hasta el Hospital Universitario de Toledo.

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