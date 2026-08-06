El colapso de Ceuta, en una imagen: cientos de menores se agolpan ante la Policía para pedir que les acojan

Los detalles Los menores de 18 años que se agolpan ante la Policía pasan a comisaría para quedar registrados y vuelven a la calle. La situación de las niñas migrantes es una de las mayores preocupaciones en Ceuta.

Ceuta enfrenta un colapso tras la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, con cientos de menores entregándose voluntariamente a la Policía. Estos menores buscan refugio en colegios habilitados, mientras deambulan por las calles de la ciudad. Vecinos y ONGs intentan brindar ayuda, y las comisarías se han convertido en puntos de encuentro donde los agentes intentan clasificar a los niños por edades. La situación es crítica, especialmente para las niñas, vulnerables a las mafias de prostitución. El Gobierno de Ceuta estima que hay casi 1.100 menores migrantes, aunque los vecinos sugieren que podrían ser más de 5.000.

Ceuta está colapsada tras la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. Cientos de menores se han entregado voluntariamente a la Policía. Saben que se están habilitando colegios y piden que los acojan en ellos.

Durante estos días, se les ha podido ver vagando por las calles de la ciudad autónoma mientras los vecinos y ONGs intentaban ayudarles.

laSexta muestra las largas colas que se están formando ante la Policía en pleno centro, donde los agentes intentan dividir a los menores que llegan por edades. Las comisarías se han convertido en los puntos de encuentro de miles de menores que vagan por Ceuta en los últimos días.

Durante esta semana, lo que han encontrado es muchas dificultades en la calle. Las autoridades informan que la orden que tienen es la de identificar a los menores, crear el censo y esperar instrucciones para poder trasladarlos.

De esta forma, lo que están haciendo es identificar a los niños y niñas que tienen menos de 18 años. Pasan a la comisaría, se les registra y vuelven a la calle.

De los miles de menores que una semana después siguen en Ceuta, más de un centenar están alojados en un colegio que ha sido habilitado para ellos.

La situación de las niñas migrantes es una de las mayores preocupaciones en Ceuta. Son presa fácil para las mafias de prostitución. Una mujer cuenta en Al Rojo Vivo que se ha hecho cargo de tres de esas menores. "Han intentado violarlas. A una le metieron mano. En árabe me dijo: 'por favor, ayúdame que van a acosarme'", desvela.

Los alrededores del CETI están colapasados. El Gobierno de Ceuta cifra en casi 1.100 los menores migrantes, pero podrían ser muchos más. Los mismos vecinos están elaborando un censo y aseguran que llevan más de 5.000.

La ciudad autónoma trata de localizar e intentar devolver a Marruecos a los que se han quedado aquí, muchos están refugiados en los montes. Mientras, muchas familias buscan a los desaparecidos.

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