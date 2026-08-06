El Gobierno abre una oficina de desaparecidos en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y ya tramita 32 denuncias

¿Por qué es importante? Tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, la Guardia Civil ha puesto en marcha una oficina para localizar desaparecidos y atender a sus familias. Hay 32 denuncias registradas, 29 posibles identificaciones y una primera confirmada por ADN.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado una oficina de desaparecidos para ayudar a las familias de migrantes desaparecidos tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La oficina, situada en El Tarajal, ha recibido 32 denuncias y trabaja en 29 casos de identificación de cadáveres mediante ADN. La Guardia Civil insta a presentar denuncias con detalles clave. Además, un grupo de más de 100 agentes de la Guardia Civil permanecerá en Ceuta para apoyar la seguridad. Sobre los menores migrantes, Pérez Triano ha admitido que los recursos están desbordados y critica el discurso político de PP y Vox.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado este jueves una oficina de desaparecidos para atender a las familias de las personas cuyo paradero se desconoce tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio,cuando miles de personas llegaron a la ciudad autónoma a nado o a través del espigón.

Por el momento, la oficina ha recibido 32 denuncias con base, según ha informado el comandante Sergio Munguía, criminalista de la Guardia Civil. Además, los investigadores trabajan con 29 casos en los que existe posibilidad de relacionar un cadáver con un familiar, a la espera de completar la toma de muestras biológicas.

La Guardia Civil ha confirmado también que este miércoles se produjo la primera identificación mediante ADN y que continuará utilizando esta vía para identificar al mayor número posible de personas.

La oficina, situada en El Tarajal, en el edificio de Aduanas, está abierta a familiares y allegados que puedan aportar información sobre personas desaparecidas. Allí se recogen denuncias, fotografías y todos los datos que puedan facilitar su identificación, como la ropa que llevaban, tatuajes, cicatrices, anillos u otros objetos personales.

También se ha habilitado un correo electrónico para agilizar la recepción de información de forma confidencial: ce-cmd-ceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org

La Guardia Civil recuerda que es fundamental presentar la denuncia cuanto antes y aportar todos los detalles posibles, ya que cada dato puede resultar clave para localizar e identificar a las personas desaparecidas.

Por otro lado, Pérez Triano ha anunciado que el grupo de más de 100 agentes de la Guardia Civil desplazados a Ceuta, tras finalizar las labores iniciales asignadas, permanecerá en la ciudad para apoyar tareas de seguridad en zonas de la demarcación de Policía Nacional, especialmente en barrios periféricos.

Menores migrantes: cifras cambiantes y recursos desbordados

Sobre la situación de los menores migrantes, el delegado del Gobierno ha señalado que Ceuta es la administración competente en esta materia y ha asegurado que las cifras son "cambiantes". Ha destacado el trabajo de identificación de la Policía Nacional y ha afirmado que el proceso de reubicación de menores continúa.

Pérez Triano ha reconocido que hay familias con niños durmiendo en la calle y ha admitido que los recursos están "desbordados" tras la llegada masiva de personas a la ciudad.

Además, ha criticado el discurso político de PP y Vox sobre la acogida de menores migrantes y ha señalado que cualquier decisión sobre esta cuestión corresponderá a la Fiscalía.

Avisos previos ante la presión migratoria

Preguntado por los días previos a la entrada masiva, Pérez Triano ha asegurado que mantuvo conversaciones diarias con el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, para trasladarle la situación migratoria, que había llevado a la ciudad "al borde" por el aumento de llegadas por mar.

El delegado ha negado que Vivas advirtiera directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lo que iba a ocurrir y ha explicado que el presidente ceutí contactó con el jefe de gabinete de Sánchez para trasladar la situación "desbordante" que estaban viviendo.

Pérez Triano ha añadido que él también solicitó refuerzos para el servicio marítimo de la Guardia Civil y para la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, y que estos efectivos fueron enviados.

"Estábamos transmitiendo todos la difícil situación migratoria que estábamos teniendo", ha señalado, aunque ha insistido en que desconocían que fuera a producirse una entrada de esa magnitud.

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