Andalucía garantiza al Ministerio de Igualdad su compromiso contra la violencia de género pese a haber entregado las competencias a Vox

Los detalles El Gobierno regional responde a la carta remitida por la ministra de Igualdad reafirmando su firme y claro compromiso con la igualdad y contra la violencia de género.

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha reafirmado “el firme y claro compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad y contra la violencia de género", en respuesta a la petición de reunión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al presidente Juanma Moreno tras la cesión a Vox de competencias en violencia de género.

De esta forma el Gobierno regional ha respondido a la carta remitida por la ministra a Moreno en la que solicita al presidente de la Junta una reunión y le advierte de que dejar la gestión de las competencias en violencia de género en quienes la niegan "puede comprometer" el destino de los fondos vinculados al pacto de Estado.

Tras recordar que “las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía cuentan con más derechos y recursos que nunca para su recuperación integral”, la consejera ha asegurado que "la Junta continuará creando derechos, implementando recursos y mejorando los servicios para las víctimas y sus familiares" y ha apostillado: “las víctimas siempre han sido y son nuestra prioridad”.

La consejera ha recordado que con el Gobierno de Juanma Moreno Andalucía ha aprobado por primera vez la prestación económica para los hijos menores de edad de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

Una ayuda que ha recibido medio centenar de personas y que desde el pasado 1 de enero se ha ampliado a todos aquellos huérfanos hasta que alcancen los 26 años, ha informado la Consejería en un comunicado.

Además, ha destacado la apertura de los ocho centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, la formación a más de 4.000 profesionales de todos los sectores implicados (personal sanitario, servicios sociales, de juventud, empleo, Protección Civil), la elaboración de un Catálogo de recursos de la Junta de Andalucía y el acuerdo de colaboración entre el teléfono andaluz de atención a las mujeres, el 900 200 999, y el sistema de emergencias 112, entre otros.

Se elevan a 35 las víctimas por violencia machista en 2026

Laura, de 50 años y madre de dos hijas menores, asesinada en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes (Asturias), y Gloria, de 44 años y madre de una hija, en un centro comercial de Murcia, son los últimos crímenes machistas que elevan a 35 las víctimas de violencia de genero en 2026.

Igualdad ha confirmado que en estos dos crímenes machistas cometidos este miércoles existían denuncias previas. Con estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja asciende a 1.376 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, 26 menores han quedado huérfanos por violencia de género este año y 536 desde 2013.

Tras estos crímenes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reclamado todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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