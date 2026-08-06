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En la boya de sa Dragonera

El mar bate un récord histórico de temperatura con 33 grados en Mallorca

Los detalles La subida de temperatura también afecta a la fauna marina, y es que en las aguas del Cantábrico ha habido un aumento de las carabelas portuguesas. Su presencia ha obligado a extremar la precaución.

Temperatura del agua.
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La temperatura del mar ha alcanzado un récord histórico tras registrar 33 grados en la boya de sa Dragonera, en Mallorca. Este verano ya no hace falta salir del agua para seguir teniendo calor, y es que el mar tambien abrasa, y lo hace con temperaturas nunca vistas hasta ahora en el Mediterráneo.

La boya de sa Dragonera, al oeste de Mallorca, ha registrado 33 grados en la tarde de ayer. Un récord que confirma una tendencia. "Después de un mes de junio y julio de récord histórico, tenemos una ola marítima sin precedentes que ayer registró un máximo histórico en las costas españolas", destaca Belén Samper, meteoróloga de laSexta.

Ese aumento de la temperatura también afecta a la fauna marina, y es que en las aguas del Cantábrico ha habido un aumento de las carabelas portuguesas. Su presencia ha obligado a extremar la precaución.

Aunque impresionan por su aspecto, los expertos recuerdan que no deben tocarse ni siquiera cuando están varadas en la arena.

El mar sigue siendo el refugio favorito para combatir el calor, pero este verano lanza un aviso, y es que sus aguas están cambiando.

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