Detectado 'in fraganti' por las cámaras de seguridad: detenido por robar a mayores ingresados en el Hospital de Torrevieja

El contexto El arrestado, de 62 años y que ocultaba parcialmente su identidad con una gorra con visera y que simulaba usar su teléfono móvil, recorría los pasillos seleccionando habitaciones y accedía a ellas cuando las víctimas no estaban.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años en Torrevieja, Alicante, por tres delitos de hurto en un hospital. El detenido aprovechaba la ausencia o vulnerabilidad de pacientes mayores y extranjeros para robar sus pertenencias. Las cámaras de seguridad captaron cómo el sospechoso, disfrazado con una gorra y fingiendo usar su móvil, entraba en las habitaciones y salía con el botín escondido. El arresto fue posible gracias a la colaboración del servicio de seguridad del hospital, que alertó a los agentes tras detectar otro hurto. El acusado, vecino de Elche, tiene antecedentes por delitos similares.

Aprovechaba la ausencia de los pacientes mayores y de otra nacionalidad para robarles. La Guardia Civilha detenido a un hombre de 62 años acusado de tres delitos de hurto ocurridos en las habitaciones de pacientes del Hospital de Torrevieja (Alicante). El arresto ha sido posible gracias a la colaboración del servicio de seguridad privada del centro hospitalario, ya que se pudo ver cómo el mismo individuo se colaba en las habitaciones para cometer los delitos.

En las grabaciones se observaba cómo el detenido, ataviado con una gorra con visera y haciendo que usaba su teléfono móvil para ocultar su identidad, recorría los pasillos seleccionando habitaciones y accedía a ellas cuando las víctimas se encontraban ausentes, dormidas o siendo sometidas a pruebas médicas. Más tarde, supuestamente salía de ellas con el botín escondido en la chaqueta, según el instituto armado.

El análisis de las denuncias permitió detectar un patrón común que apuntaba a la actuación de un mismo autor, quien presuntamente aprovechaba la ausencia de los pacientes o su especial vulnerabilidad para sustraer efectos personales. El acusado es vecino de Elche y cuenta con antecedentes por hechos similares.

El operativo, enmarcado en el Programa Coopera de la Guardia Civil, cuyo objetivo es "potenciar la colaboración con las entidades de seguridad privada mediante el intercambio de información y apoyo operativo mutuo en beneficio de la seguridad ciudadana", se pudo llevar a cabo gracias a la ayuda del servicio de seguridad privada del centro hospitalario.

El pasado 3 de marzo, el servicio de seguridad del hospital alertó de nuevo a los agentes tras detectar que esta persona supuestamente estaba cometiendo otro hurto. Lo que finalmente llevó a su identificación y detención.

Las investigaciones posteriores acreditaron que todas las víctimas eran personas mayores de nacionalidad extranjera. El detenido presuntamente robaba sobre todo dispositivos tecnológicos de alto valor, como teléfonos móviles y tablets, e incluso al parecer se apropió de una bolsa de material médico que una de las víctimas utilizaba para tratar su enfermedad.

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