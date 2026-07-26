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Incendio en Castellón

El desesperado audio de una vecina de La Vall D'Uxió (Castellón) a su hijo pidiéndole evacuar ante el avance del incendio: "¡Bájate!"

El contextoAnte el avance imparable de las llamas, María cogió a su gato y se marchó de casa, pero su hijo se negó a acompañarla. La vecina de La Vall D'Uxió muestra en este especial de Al Rojo Vivo cómo imploró a su hijo por WhatsApp que se fuera al ver lo cerca que estaba el incendio.

El desesperado audio de una vecina de La Vall D'Uxió (Castellón) a su hijo pidiéndole evacuar ante el avance del incendio: "¡Bájate!"

El incendio se originó en el barrio de Carbonaire, la zona más poblada de La Vall d'Uixó (Castellón), y en pocas horas obligó a los vecinos a vivir momentos de máxima tensión. Al Rojo Vivo se ha desplazado hasta el municipio para recoger el testimonio de quienes vieron cómo las llamas se acercaban peligrosamente a sus viviendas.

El fuego acabó cruzando la carretera y llegó hasta el barrio de San Teodoro, donde hoy es entrevistada María. La zona fue confinada y no llegó a ordenarse el desalojo, pero ella decidió abandonar su casa por precaución.

"Cuando llegué me encontré todo esto lleno de llamas y llegaban hasta la parada del autobús", relata ante las cámaras de laSexta.

El miedo la llevó a coger a su gato y marcharse cuanto antes, aunque no consiguió convencer a su hijo para que hiciera lo mismo. Mientras se dirigía al garaje, presa de la angustia, le envió varios mensajes de voz que hoy vuelve a escuchar: "¡Bájate, por favor! ¡Coge el coche y te bajas!".

"En ese momento solo quería irme, mirar por mi hijo y mi gato... pero esto se quemaba", explica. También lamenta la falta de información que, a su juicio, recibieron durante la emergencia. "No nos dijeron nada. He pasado mucho miedo", afirma.

Al regresar a la zona y contemplar el estado de la sierra, uno de los principales espacios naturales de la región, la impresión ha sido devastadora. "Está todo hecho polvo. Esto era verde todo", lamenta con tristeza. A la incertidumbre por los daños se suma la preocupación porque el incendio continúa activo: "No sé qué vamos a hacer, y está todavía sin apagar", concluye.

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