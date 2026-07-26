Mario Viciosa, sobre las olas de calor que sacuden España y Francia: "Cada vez son más largas, más intensas y más recurrentes"

El contexto El periodista científico sostiene que han quedado atrás esas olas de calor de los 80: "Había años en que no había olas de calor. Sin embargo, ahora las hay todos los años, desde 2015".

En el programa Al Rojo Vivo, se analizó la crítica situación de incendios y olas de calor en países como España y Francia. El periodista Mario Viciosa destacó las "jornadas históricas" de calor extremo en Francia, afectando incluso eventos como el Tour de Francia, que enfrentó un gran incendio tras una ola de calor. Viciosa, jefe de Ciencia de Newtral.es, subrayó que el cambio climático ya impacta la seguridad y duración de eventos deportivos. En España, las olas de calor son cada vez más prolongadas y frecuentes, superando los patrones de los años 80, con temperaturas extremas que se han normalizado desde 2015.

La mesa de Al Rojo Vivo ha analizado la situación actual en la que se encuentran países como España o Francia respecto a la terrible temporada de incendios que atraviesan, además de las repetidas olas de calor que han sufrido.

Por su parte, el periodista científico Mario Viciosa ha señalado que la población francesa vive jornadas "históricas" con temperaturas altísimas prolongadas durante días.

"Me permito recordar que hoy se acaba el Tour de Francia. Tadej Pogacar, ciclista esloveno, ya dijo hace unos meses que él defendía llevarse el Tour a otras fechas, que ya no se podía competir. Ese era el síntoma hace unos meses. La realidad cuando llega la fecha del Tour fue un gran incendio después de una gran ola de calor", ha explicado durante su intervención en el programa.

El cambio climático, agrega el también jefe de Ciencia de Newtral.es, llega a la cotidianidad de un gran evento deportivo: "Compromete su seguridad, su recorrido, su duración... Ya lo estamos viendo y desde luego, con un ojo puesto en esos grandes incendios forestales".

"Una vez más, correlación entre esas grandes olas de calor, desde luego desconocidas para Francia, más conocidas en España. Pero ojo, quiero recalcar que las últimas olas de calor de la última década en España no son las de siempre. Estamos hablando de olas de calor cada vez más largas. Tienen cada vez más días", expone.

De esta manera, Viciosa indica que han quedado atrás esas olas de calor de los años 80, momento en el que la suma total no superaba los 10 días. Algo que actualmente se supera con creces. "Había años en que no había olas de calor. Sin embargo, ahora las hay todos los años, desde 2015. Recurrentemente son más largas, son más intensas, lo de los 40 grados lo hemos normalizado y sobre todo, son más recurrentes una y otra y otra. Ya llevamos tres", ha concluido.

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