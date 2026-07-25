La emotiva historia de una cría de lémur que está saliendo adelante junto a su inseparable peluche, como hizo el mono Punch

Los detalles Los veterinarios del zoológico de Cali, en Colombia, rescataron a la cría tras detectar un raro comportamiento por parte de su madre: "La dejaba durante mucho tiempo sola en el suelo".

Diana, un bebé lémur con grandes ojos, ha encontrado consuelo en un mono de peluche tras ser rescatada por veterinarios del zoológico de Cali, Colombia. Los expertos detectaron un comportamiento inusual en su madre, quien dejaba a Diana en el suelo por largos períodos, algo preocupante para esta especie que requiere contacto materno constante. Ahora, el peluche suple esa necesidad, permitiendo que Diana crezca bajo el cuidado del equipo del zoológico. Un caso similar fue el del mono Punch, que también tuvo una madre adoptiva de juguete. Ambos primates están bien, demostrando que el amor puede surgir de formas inesperadas.

Tras unos enormes ojos saltones se encuentra Diana, un diminuto bebé lémur que tiene un inseparable compañero, un mono de peluche del que no se suelta en ningún momento.

Los veterinarios del zoológico de Cali en Colombia, rescataron a la cría tras detectar un raro comportamiento por parte de su madre. "Nosotros realizamos un monitoreo constante y nos dimos cuenta de que la madre estaba dejando a la cría durante mucho tiempo en el suelo", cuenta Camilo Mendoza, coordinador del zoológico.

Esta raza de primate necesita el contacto materno continuo durante los primeros meses de su vida, algo que ahora Diana lo ha encontrado en el peluche. "Es gratificante ver cómo va creciendo bajo el cuidado de todos los profesionales", expresa al respecto Natalia Tolosa, trabajadora del zoo.

Un caso muy parecido al suyo fue el del mono Punch, otro primate que también tenía una madre adoptiva de juguete. La buena noticia es que ambos se encuentran perfectamente. Y es que a veces el amor puede venir de quien menos nos esperamos. La historia de Punch, que acaba de cumplir un año, nos nos encandiló a todos y esperamos que la de Diana también tenga un final feliz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido