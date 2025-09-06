Ahora

Había sido rehabilitado

Desalojan a los vecinos de un edificio del centro de Cartagena por el derrumbe de parte de su escalera interior

La estructura había sido rehabilitada recientemente, aunque, al parecer, no se había trabajado sobre la escalera interior.

Edificio que ha sufrido el derrumbe

Los vecinos de un edificio antiguo del centro de Cartagena, Murcia, han tenido que ser desalojados después de que se derrumbase parte de su escalera interior. Tras el derrumbe, el jefe de Bomberos ha ordenado la evacuación inmediata de los residentes, y se ha precintado el inmueble ante el riesgo por posibles nuevos hundimientos.

El edificio, que tiene 140 años de antigüedad, había sido rehabilitado recientemente, aunque, al parecer, no se había trabajado sobre la escalera.

Afortunadamente, el derrumbe no ha causado heridos. Mientras, el edificio sigue cerrado hasta que se dé por concluida la inspección.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena se ha hecho del realojo de un matrimonio.

