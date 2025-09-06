A prisión un hombre de 41 años acusado de agredir sexualmente a su expareja en un parque de Vitoria

¿Qué ha pasado? Varias personas que caminaban por el parque de Arriaga de la capital alavesa escucharon a una mujer llorando y observaron a un hombre tumbado sobre ella, momento en el que alertaron a la Ertzaintza.

Un hombre de 41 años ha sido detenido y enviado a prisión acusado de agredir sexualmente a su expareja, a quien obligó a mantener relaciones en contra de su voluntad en un parque de Vitoria.

A eso de las 16:30, varias personas que paseaban por el parque de Arriaga de la capital alavesa escucharon a una mujer llorando y observaron a un hombre tumbado sobre ella, por lo que alertaron a la Ertzaintza de lo que estaba sucediendo.

Cuando los agentes llegaron la víctima corrió hacia ellos y en los alrededores localizaron al hombre, que estaba desnudo de cintura para abajo.

El Departamento vasco de Seguridad ha explicado que la mujer relató que había quedado con su expareja para que le devolviera sus efectos personales, y que cuando estaban en el parque el hombre la retuvo y la inmovilizó para obligarla "a mantener relaciones sexuales".

El presunto violador está detenido acusado de un delito contra la libertad sexual y está en prisión, después de haber pasado por el juzgado de guardia de Vitoria.