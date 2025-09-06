Ahora

Detienen a un joven de 20 años por amenazar de muerte a su madre con un cuchillo en su casa de Lerma

Los detalles Los agentes, una vez llegaron al lugar, se encontraron al joven ya en el exterior del domicilio portando dos cuchillos de grandes dimensiones. Una vez detenido, fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de haber amenazado de muerte a su madre con un cuchillo en Lerma, en Burgos, en el domicilio familiar.

Tras el aviso recibido en la Central Operativa de Servicios, en el que se informaba de una posible agresión en una casa, se desplazo de inmediato una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Lerma. A su llegada, se encontraron al joven ya en el exterior del domicilio con dos cuchillos de grandes dimensiones.

Una vez valorada la situación y la inmediatez del riesgo, los agentes neutralizaron la amenaza reduciendo e inmovilizando al joven.

Los investigadores, una vez llevaron a cabo las primeras pesquisas, tuvieron constancia de que el joven profirió amenazas de muerte contra su madre y que llegó a clavar el arma en repetidas ocasiones sobre la puerta del baño, que es donde se refugió la mujer para evitar el ataque.

La víctima, que no presentaba lesiones físicas, sí mostraba un notable estado de nerviosismo y recibió apoyo y asistencia inmediata en el mismo domicilio.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de diligencias, puestas ya a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.

