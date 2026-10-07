El decreto de vivienda paraliza el desahucio de una mujer en situación de vulnerabilidad en San Sebastián de los Reyes

Los detalles Unas 50 personas han estado en el portal de la mujer para intentar frenar el desahucio. Finalmente, no ha habido presencia policial de ningún tipo para llevar a cabo el desahucio.

El desahucio de Pau, una mujer en San Sebastián de los Reyes, ha sido paralizado debido a los nuevos Reales Decretos-ley de vivienda que protegen a personas vulnerables. La Delegación de Gobierno confirmó que la decisión depende de la jueza, aunque los decretos han influido. Pau vive en una habitación desde 2019 y enfrentó un proceso de desahucio en 2022, cuando se le permitió quedarse por su vulnerabilidad. No obstante, no presentó denuncia por estafa ni documentación que certifique su protección. Se busca que le hagan un contrato de alquiler social y se ha solicitado un abogado de oficio. Unas 50 personas se concentraron en apoyo, sin despliegue policial.

El desahucio de una mujer previsto para este miércoles en San Sebastián de los Reyes (Madrid) ha sido paralizado ante la aprobación de los nuevos Reales Decretos-ley de vivienda. La Delegación de Gobierno confirma a laSexta que esta paralización tiene que ver con la publicación de los decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado, donde se protege a las personas vulnerables, aunque advierten que se trata de una decisión de la jueza.

La mujer, Pau, vive desde 2019 en una habitación de una vivienda en San Sebastián de los Reyes. En 2022, la persona que le subarrendó la vivienda afrontó un proceso de desahucio por carecer de contrato legal. Pau alega que en 2022 le permitieron quedarse en la vivienda por vulnerabilidad, pero no interpuso denuncia por estafa ni cuenta con documentación técnica o judicial que certifique dicha protección.

La sentencia de desahucio que tuvo en 2022 supeditaba su escudo social a la entrega formal de la documentación requerida por parte de los subarrendados. A Stop Desahucios no les consta ni la solicitud ni la concesión formal de dicho amparo.

Lo que se busca es alegar una situación de vulnerabilidad para, teniendo en cuenta los nuevos decretos, que le hagan a la afectada un contrato y un alquiler social. También han reclamado un abogado de oficio para la mujer.

Unas 50 personas se han concentrado frente al portal de la vivienda, aunque finalmente no se ha producido ningún despliegue policial. Sobre su situación de vulnerabilidad, desde Stop Desahucios explican a laSexta que la mujer presentó una solicitud para su procedimiento de regularización, pero no tienen ningún documento que lo acredite.

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